Последствия карантина плачевны: эксперт рассказал об экономике Украины

Экономические последствия карантина ощутимы для каждого украинца. При этом, развитые страны переживают кризис тяжелее, чем Украина, которая попробовала вести правильную экономическую политику.

По словам эксперта, проблема не столько в уровне поддержки, выделенной в бюджете, сколько в ее освоении. Например, есть фонд по коронавирусу на 65 млрд, но он не используется полностью. Это означает, что некоторые программы разработали, но не выполнили в полном размере, передает издание "Сегодня".

"Возьмем программу кредитования "5-7-9%" - только 700 человек, бизнесов воспользовались на уровне всей страны. Это очень маленький процент. То есть программа есть, но она неэффективно работает. Поэтому где-то мы не дорабатываем на уровне фактической помощи бизнесу и людям", - отметил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Кроме того, есть структурные проблемы. Например, много людей работают как ФОПы, и у них нет стажа, они приходят получить деньги по безработице, а им платят 1000 в месяц, хотя они имели намного больший доход, который потеряли.

По словам Милованова, государство не способно быстро адаптироваться и использовать механизмы, которые используют другие страны. Например, в США людям на счета сразу перечислили помощь. В Украине на такой шаг не пошли.

"Это нелегко сделать на практике, но возможно. Все люди подают заявку онлайн, идентифицируются через налоговые номера. Но опять же, банковские счета есть не у всех", - резюмирует эксперт.

При этом работа волонтеров, которые организовали доставку продуктов и лекарств для пожилых людей, президенту Киевской школы экономики понравилась. Однако этого недостаточно.

"Нам нужен системный подход, а не чтобы в критические моменты общество рывками объединялось и совершало героические поступки. Это очень эмоционально и показывает качество общества, но нужна системная работа государства", - заявил специалист.

Некоторые аналитики утверждают, что кризис будет длиться не менее 10 лет. За это время в странах возникнут колоссальные долги, стоимость валют снизится, произойдет переформатирование рынка труда и деглобализация.

После пандемии мир будет характеризоваться ужесточением ограничений на передвижение товаров, услуг, капитала, труда, технологий, данных и информации. Это уже происходит в таких секторах, как фармацевтика, производство медицинских материалов и оборудования, а также продовольствия.

Напомним, эксперты ответили, почему коронавирус нельзя лечить антибиотиками.