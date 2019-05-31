Последний звонок-2019: звезды с детьми отметили окончание учебного года (фото)

Последний звонок 2019 года в Украине прошел традиционно в последнюю пятницу мая. Украинские знаменитости успели похвастаться своими детьми, некоторые из которых окончили школу, а кто-то просто перешел в старший класс.

Украинская актриса Ольга Сумская показала фотографии со своей 17-летней дочерью Анной, у которой сегодня был последний звонок в школе.

Фото: instagram.com/olgasumska

Шоумен Вадим Мичковский более известный, как Дядя Жора, которого недавно обокрали, также выставил фото с дочкой, которая окончила школу.

Фото: instagram.com/dyadya_jora

Еще один украинский шоумен Андрей Джеджула также выставил в свой Instagram фото с дочерью с последнего звонка.

Фото: instagram.com/djedjula

"И еще одна выпускница у нас на этой неделе!!!" - подписал фото Андрей, сын которого пару дней назад закончил начальную школу.

Фото: instagram.com/djedjula

У телеведущей "Нового канала" Анны Олицкой сын закончил первый класс.

Фото: instagram.com/anna_olitskaya

Телеведущая Маричка Падалко также похвасталась успехами своих детей. Ее сын закончил младшую школу.

Фото: instagram.com/marichkapadalko

Потап пару дней назад также показал своего сына, который закончил начальную школу.

"Мой мальчик с выпускным!! Я рад, что вложил частичку себя в ваше выступление!! Вы молодцы!!!" - отметил Потап, который располнел во время медового месяца с Настей Каменских.

Напомним, что в России выпускников отправили "в последний путь". Во Владивостоке мэр города допустил нелепую оговорку.

Ранее сообщалось о том, что песня девочек-выпускниц в Днепре шокировала сеть.