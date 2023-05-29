Посівний календар на червень 2023 року: що потрібно обов'язково посадити на початку літа

Що садити у червні

Бобові. У першій половині червня можна садити ранні сорти.

Пряні трави та зелень. Це стосується всієї салатної зелені, весняних та літніх сортів. Загалом зелень можна висаджувати кожні два тижні, оскільки дозріває вона швидко. Також у першій половині червня сіють кріп і петрушку. Оптимально - посадити базилік та шпинат.

Коренеплоди. Червень – найкращий час для посадки моркви, буряків.

Томати. Пам'ятайте, що помідори починають плодоносити через 80-90 днів, тому варто посадити їх не пізніше першої половини червня.

Огірки, гарбуз та кабачки. Перший урожай огірків ви встигнете зібрати ще влітку, а все інше – ближче до осені.

Найкращі дати для посадки в червні 2023

Томати, помідори – 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Огірки - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Цибуля - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Капуста, спаржа - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Баклажани, перець - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Картопля, топінамбур - 6, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 27, 29

Гарбуз, баштанні - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Горох, боби, квасоля - 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Часник - 1, 2, 3, 5, 6, 7, 14, 15, 29, 30

Коренеплоди (морква, буряк, ріпа, редис, редька, селера та ін.) - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, кмин, гірчиця, мангольд та ін.) - 1, 2, 10, 11, 14, 15, 20, 28, 29, 30

Коли потрібно займатися квітами у червні 2023

Однорічні квіти - 1, 2, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Дворічні та багаторічні - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Цибулеві та бульбові - 6, 7, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Кімнатні рослини - 1, 2, 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30

Плодові кущі та саджанці

Плодові дерева - 1, 2, 6, 7, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Агрус, смородина - 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Виноград - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Малина, ожина - 1, 2, 10, 11, 20, 26, 27, 28, 29, 30

Полуниця, суниця - 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 29, 30

Вдалі дати для інших садових робіт

Пересадка та пікірування рослин - 1-4, 19-30 червня

Прополювання та проріджування рослин - 1-3, 5-7, 30 червня

Внесення мінеральних добрив – 1-6, 10, 11, 14-17, 19, 20, 24-30 червня

Внесення органічних добрив 1-6, 10, 11, 14-17, 19, 20, 24-30 червня

Обрізка гілок та пагонів - 5-18 червня

Полив - 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 29, 30 червня

Боротьба з хворобами та шкідниками - 3-20, 24, 25 червня

Щеплення дерев та кущів – 1, 2, 3, 19-30 червня

Посадка дерев та кущів - 1-3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 24-30 червня

Розпушування, підгортання, перекопування, культивація та інші роботи біля кореневої системи рослин - 1-3, 5-7, 30 червня

Невдалі дні для робіт на городі та саду

Таких днів у червні буде зовсім небагато – 4, 17, 18, 19 червня.