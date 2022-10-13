Посилки без черг і цілодобово: Нова пошта запустила довгоочікувану послугу
Нова пошта запустила зручну послугу для передачі/отримання різних предметів та посилок через один і той самий поштомат - "Пункт передачі". По суті, це як тимчасова камера зберігання, якою можуть скористатися як відправник, так і одержувач, або "мобільне поштове відділення".
Як працює сервіс і що потрібно, щоб скористатися послугою - читайте у матеріалі нижче.
Нова послуга "Пункт передачі" є зручним способом передачі речей: ключі, зарядки, девайси, книги, закрутки, м'ячі, зимове взуття та інші не надто габаритні посилки, які умістяться в скриньку найближчого поштомата - у вашому під'їзді або поряд з будинком.
Зазначимо, що в "НП" влітку анонсували запуск такої функції, і тепер сервіс вже запрацював.
Які розміри посилки
Надіслати можна будь-що, головне, щоб розміри предмета не перевищували
40x60x30 см, вагою не більше 20 кг, а оголошена вартість - не більше 10 тисяч гривень .
Залишена вами посилка перебуватиме у поштоматі три дні - і якщо до цього часу її ніхто не забрав, то працівник "Нової пошти" відправляє її до найближчого відділення.
Тоді, щоб отримати посилку у відділенні, одержувач повинен продиктувати оператору код отримання з повідомлення та номер експрес накладної, або скористайся додатком "Нова пошта", відсканувавши штрих-код, та здійснити оплату, щоб її забрати.
Як замовити послугу
Відправник при оформленні електронної накладної в мобільному додатку для надсилання та отримання з однієї поштомата повинен активувати послугу "Пункт передачі".
Як скористатися
- У мобільному додатку "Нова пошта" слід натиснути "Створити посилку"
- Потім для відправки потрібно вибрати будь-яку зручну пошту.
- У віконці "Місце отримання" вибираємо той самий поштомат, що вказаний для відправки
- Слід вказати дані одержувача, розмір комірки, опис посилки та створити електронну накладну
- Після цього одержувачу буде надіслано повідомлення на телефон з інформацією, що для нього залишили відправлення в такій поштоматі
Тарифи на послугу "Пункт передачі" через пошту "Нової пошти" - натисніть на фото, щоб збільшити (novaposhta.ua)
Зверніть увагу на такі обмеження
- Для Е-накладних з послугою "Пункт передачі" є стандартне обмеження термінів зберігання у поштоматі - 3 дні.
- Не можна продовжити термін зберігання посилки.
- Послуга доступна лише в містах, де здійснено відправлення з пошти.
Додамо, що дізнатися повний список міс , де можна скористатись поштоматом за послугою "Пункт передачі", можна за цим посиланням.
Раніше ми розповідали, що Нова пошта знизила тарифи і тепер українці платитимуть за популярну послугу менше на 25%.
Нагадаємо також, що НП вже відновила роботу в Херсонській області у звільнених населених пунктах.