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Посилки без черг і цілодобово: Нова пошта запустила довгоочікувану послугу

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Четвер 13 жовтня 2022 17:45
Посилки без черг і цілодобово: Нова пошта запустила довгоочікувану послугу Фото: "Нова пошта" запровадила зручну функцію через поштомати (facebook.com/nova.poshta.official)
Автор: Володимир Костирін

Нова пошта запустила зручну послугу для передачі/отримання різних предметів та посилок через один і той самий поштомат - "Пункт передачі". По суті, це як тимчасова камера зберігання, якою можуть скористатися як відправник, так і одержувач, або "мобільне поштове відділення".

Як працює сервіс і що потрібно, щоб скористатися послугою - читайте у матеріалі нижче.

Нова послуга "Пункт передачі" є зручним способом передачі речей: ключі, зарядки, девайси, книги, закрутки, м'ячі, зимове взуття та інші не надто габаритні посилки, які умістяться в скриньку найближчого поштомата - у вашому під'їзді або поряд з будинком.

Зазначимо, що в "НП" влітку анонсували запуск такої функції, і тепер сервіс вже запрацював.

Які розміри посилки

Надіслати можна будь-що, головне, щоб розміри предмета не перевищували
40x60x30 см, вагою не більше 20 кг, а оголошена вартість - не більше 10 тисяч гривень .

Залишена вами посилка перебуватиме у поштоматі три дні - і якщо до цього часу її ніхто не забрав, то працівник "Нової пошти" відправляє її до найближчого відділення.

Тоді, щоб отримати посилку у відділенні, одержувач повинен продиктувати оператору код отримання з повідомлення та номер експрес накладної, або скористайся додатком "Нова пошта", відсканувавши штрих-код, та здійснити оплату, щоб її забрати.

Як замовити послугу

Відправник при оформленні електронної накладної в мобільному додатку для надсилання та отримання з однієї поштомата повинен активувати послугу "Пункт передачі".

Як скористатися

  • У мобільному додатку "Нова пошта" слід натиснути "Створити посилку"
  • Потім для відправки потрібно вибрати будь-яку зручну пошту.
  • У віконці "Місце отримання" вибираємо той самий поштомат, що вказаний для відправки
  • Слід вказати дані одержувача, розмір комірки, опис посилки та створити електронну накладну
  • Після цього одержувачу буде надіслано повідомлення на телефон з інформацією, що для нього залишили відправлення в такій поштоматі

Посилки без черг і цілодобово: Нова пошта запустила довгоочікувану послугу

Тарифи на послугу "Пункт передачі" через пошту "Нової пошти" - натисніть на фото, щоб збільшити (novaposhta.ua)

Зверніть увагу на такі обмеження

  • Для Е-накладних з послугою "Пункт передачі" є стандартне обмеження термінів зберігання у поштоматі - 3 дні.
  • Не можна продовжити термін зберігання посилки.
  • Послуга доступна лише в містах, де здійснено відправлення з пошти.

Додамо, що дізнатися повний список міс , де можна скористатись поштоматом за послугою "Пункт передачі", можна за цим посиланням.

Раніше ми розповідали, що Нова пошта знизила тарифи і тепер українці платитимуть за популярну послугу менше на 25%.

Нагадаємо також, що НП вже відновила роботу в Херсонській області у звільнених населених пунктах.

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