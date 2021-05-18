ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Что-то пошло не так: киевлянка на свидании едва не лишила парня важного органа

Новина українською →
Киев, Вторник 18 мая 2021 14:17
Что-то пошло не так: киевлянка на свидании едва не лишила парня важного органа Свидание в ресторане Mister Cat в Киеве закончилось трагедией (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Свидание в известном ресторане Mister Cat в Киеве закончилось трагедией. Пара влюбленных решила уединиться в туалете заведения, но что-то пошло не по плану и парень едва не лишился полового члена.

Детали инцидента рассказали в издании Дарниця.Live

Кровавое происшествие произошло ночью 17 мая на улице Срибнокильской в популярном ресторане с караоке Mister Cat. Влюбленная пара в нетрезвом состоянии решила уединиться в туалете заведения, но что-то пошло не так.

Парень получил серьезную травму и персонал ресторана вызвал ему скорую медицинскую помощь. Его экстренно госпитализировали.

На место происшествия также вызвали патруль полицейских, которые задержали девушку.

Как отметили свидетели инцидента, пара закрылась сначала в туалете, а потом оттуда стали слышны крики парня. Работники ресторана выяснили, что девушка сильно укусила парня за половой орган.

Укус был настолько сильным, что пострадавшему понадобилась срочная помощь врачей. В сети разместили фотографии с места происшествия, на которых видно, что пол залит кровью.

Полицейские задержали девушку, но после беседы ее отпустили. Было ли заведено уголовное дело по данному инциденту – неизвестно. Возможно, произошел несчастный случай.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Львовом учительница заставляла ученика есть бумагу и грозилась отрезать ему палец ножом.

А также рассказывали о том, что в Днепре патрульного избили его коллеги на глазах у руководства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь трагедия происшествие инцидент
LITE
Праздник 18 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины
Праздник 18 мая: какой сегодня день, что нельзя делать, у кого именины