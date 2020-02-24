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Пошла на уступки: как королева помогла Меган Маркл и принцу Гарри

STYLERПерсоны    24.02.2020 - 09:35
Пошла на уступки: как королева помогла Меган Маркл и принцу Гарри
Елизавета II помогла Меган Маркл и принцу Гарри

Елизавета II оставила супругам имение Фрогмор-хаус

Меган Маркл и принц Гарри планируют жить на две страны - Канаду и Великобританию, поэтому королева Елизавета II оставила супругам имение Фрогмор-хаус. Однако их офиса в Букингемском дворце больше не будет.

В то же время Ее Величество пошла на уступок и оставила там работать команду, которая будет помогать паре продолжать поддерживать отдельные благотворительные фонды в Великобритании.

Меган Маркл и принц Гарри попали в центр бурных обсуждений: что известноМеган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

В Канаде супружеская пара планирует работать над развитием своей новой организации и оставляет направление, в котором работала около 2 лет - это страны Содружества, расширение прав и возможностей молодежи и психическое здоровье.

Ее Величество дала своеобразный испытательный срок в год, чтобы посмотреть, как выполняются условия их договоренности. После этого королевская семья еще раз соберется на совещание, а через год королевская семья заново обсудит детали сделки, связанные с работой герцога и герцогини.

Уже в марте 2020 принц Гарри и Меган Маркл планируют выполнить королевские обязанности по просьбе Елизаветы II и отправиться в Лондон. Кроме этого, Гарри запишет с Джоном Бон Джови песню для поддержания масштабного проекта Invictus Games.

К слову, супруга принца Гарри Меган Маркл планирует выступить в качестве наставника в канадском реалити-шоу, где будет помогать девушкам вступить в новый брак.

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