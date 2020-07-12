Или посадят, или убьют: в деле Ефремова появились новые подробности

Михаил Ефремов 8 июня устроил смертельное ДТП в самом центре Москвы. Не так давно появилась информация, что семья погибшего Сергея Захарова требовала от актера 40 миллионов рублей через суд в качестве компенсации. Адвокат пострадавшей стороны прокомментировал даную ситуацию, передает издание "Интерфакс".

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что потерпевшие еще даже не подавали гражданских исков. Поэтому информация, которая стремительно распространяется, является ложной.

"Сегодня появилась информация, я не могу понять, почему и откуда она взялась, что потерпевшие требуют 40 млн рублей. Значит - это ложь, выдумка полная. Гражданские иски будут поданы только на суде. Не знаю, откуда пришла эта выдумка, но она появилась на свет Божий и ее надо, конечно, дезавуировать", - заявил он.

Актриса Лия Ахеджакова сказала, что думает о всей этой ситуации. Она близко дружила с матерью Михаила Ефремова Аллой Покровской, которая умерла 25 июня 2019 года от заражения крови.

На церемонии прощания Лия Ахеджакова не смогла сдержать слез, а также в знак поддержки обняла Михаила Ефремова. Актриса рассказала о пророчестве, которое озвучила при ней Алла Покровская.

"Аллочка Покровская, его мама и очень дорогой мне человек, незадолго до смерти говорила мне: я так нервничаю - Мишу или посадят, или убьют. Вот что такое материнское сердце", - поделилась Лия Ахеджакова.

Напомним, что появилось новое видео смертельного ДТП с Ефремовым.