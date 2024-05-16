Посадіть їх на городі: 6 рослин, які покращують якість ґрунту

Соняшники

Садівник Блісс Бендал розповів, що соняшники допоможуть одночасно прикрасити сад і покращити якість ґрунту.

За його словами, у них дуже розгалужена коренева структура, яка допомагає їм стояти такими високими. Таким чином, їх глибоке та міцне коріння в ґрунті створює канали для води, повітря та поживних речовин.

До того ж ці рослини допомагають видалити з ґрунту шкідливі метали, які заважають всьому цвісти.

Соняшники (фото: wikipedia)

Чорнобривці

Чорнобривці також мають кореневу систему, яка приносить користь ґрунту, перешкоджаючи шкідникам.

Завдяки своїй розгалуженій кореневій системі та густому листю квіти захищають ґрунт від пересихання та ерозії, утримуючи вологу всередині. Також чорнобривці насичують виснажену землю всіма необхідними поживними речовинами і покращують структуру ґрунту.

Чорнобривці (фото: wikipedia)

Люцерна

Люцерна вважається повноцінним кормом збагаченим вітамінами та мікроелементами і прекрасним сидератом. В сіні люцерни міститься багато клітковини, протеїнів, амінокислот, білків та інших речовин, необхідних для організму домашніх тварин. Як сидерат вона збагачує ґрунт азотом і збільшує його родючість.

Люцерна (фото: wikipedia)

Горох

Горох та інші бобові відомі як азотфіксуючі рослини. Вони можуть значно збільшити кількість цієї життєво важливої ​​поживної речовини в ґрунті з часом.

Азот є основним компонентом амінокислот, які є будівельними блоками білків. Без білків рослини в’януть і гинуть.

На городі горох використовують як сидерат для збагачення ґрунту азотом. Горох здатний пригнічувати зростання бур’янів і очищати ґрунт від шкідників.

Горох (фото: wikipedia)

Конюшина

Вона збагачує ґрунт органічною речовиною, азотом, фосфором, калієм. Поліпшуючи агрофізичні, агрохімічні й біологічні властивості ґрунту, конюшина є кращим попередником для всіх не бобових культур.

Вирощування конюшини на схилах захищає ґрунт від ерозії. Використання азоту з повітря і можливість знижувати внесення мінеральних добрив дозволяє вирішувати екологічні проблеми.

Конюшина (фото: wikipedia)

Люпин

Люпин має кореневу систему, яка приносить користь ґрунту та оточуючим рослинам, балансуючи або фіксуючи азот у ґрунті.

До ґрунтів люпин не вибагливий, через що його нерідко називають ідеальним сидератом для ґрунтів, що бідні на поживні речовини та мають підвищену кислотність.

Люпин (фото: wikipedia)