Шкідники бояться цих квітів як вогню! Посадіть їх навесні на городі і насолоджуйтесь врожаєм

Від яких шкідників захищають чорнобривці

Чорнобривці ефективно борються з численними комахами, які шкодять саду та городу. Вони не лише відлякують дорослих особин, а й запобігають розмноженню шкідників. Ось хто боїться цих квітів:

Попелиця - пошкоджує овочі, ягідні культури та плодові дерева.

Колорадський жук - загрожує картоплі, баклажанам і томатам.

Капустяні совки та білани - їхні личинки знищують капусту.

Цибулева та морквяна муха - шкодять цибулі, моркві та іншим коренеплодам.

Нематоди - дрібні черв'яки, які вражають коріння рослин.

Довгоносик - пошкоджує полуницю, малину, суницю.

Огнівка - її личинки руйнують ягоди смородини та аґрусу.

Висаджуючи чорнобривці серед культур або по периметру грядок, можна значно зменшити шкоду від цих комах.

Захист капусти від гусені

Чорнобривці допомагають боротися з метеликами, які відкладають яйця на капустяних листках. Совки та білани дуже небезпечні, оскільки їхні личинки можуть повністю знищити врожай за лічені дні.

Висаджені в міжряддях чорнобривці створюють природний бар'єр, що змушує шкідників шукати інше місце для розмноження. Крім того, квіти приваблюють корисних комах, які поїдають гусінь і тлю. Завдяки цьому капуста росте здоровою, без потреби в хімічних обробках.

Як уберегти моркву та цибулю від мух

Морквяна та цибулева муха можуть значно знизити врожайність коренеплодів. Деякі городники садять моркву та цибулю разом, щоб вони захищали одна одну, але ефективніше висадити між ними чорнобривці.

Їхній сильний аромат дезорієнтує мух, заважаючи їм знайти місце для відкладання яєць. Крім того, чорнобривці приваблюють сонечок та інших корисних комах, що знищують личинок мух. Найкращий варіант - садити низькорослі сорти квітів, щоб вони не затіняли овочі.

Чорнобривці - найкорисніші квіти на городі (фото: Freepik.com)

Чорнобривці як захист для ягідних кущів

Шкідники, такі як огнівка, загрожують урожаю смородини та аґрусу. Їхні личинки проникають у ягоди, спричиняючи загнивання та втрату смаку. Чорнобривці допомагають запобігти цьому, відлякуючи метеликів сильним запахом.

Щоб захистити ягідні кущі, достатньо посадити квіти поруч із ними. Це не тільки ефективний, а й естетичний спосіб зберегти врожай без використання хімічних засобів.

Поліпшення родючості ґрунту

Чорнобривці є чудовим сидератом, що сприяє покращенню ґрунту. Їхні корені виділяють речовини, які відлякують нематод, коваликів і пригнічують ріст бур’янів. Восени зелену масу чорнобривців можна перекопати разом із землею або залишити як мульчу.

Це наситить ґрунт органікою та зробить його більш родючим. Використання чорнобривців у сівозміні сприяє оздоровленню землі та підвищенню врожайності без хімії.

Чорнобривці в теплиці як натуральний засіб від шкідників

У теплицях часто з’являються нематоди, що пошкоджують корені овочів. Вирощування чорнобривців у теплиці або навколо неї допомагає скоротити кількість цих шкідників.

Восени подрібнені стебла чорнобривців можна закопати в ґрунт - це ефективний засіб проти фітофтори. Також з рослин готують настій для обприскування від попелиці, довгоносиків та інших комах. Для цього 2 кг сухих чорнобривців заливають 10 л теплої води, настоюють 2 дні, проціджують і додають 40 г господарського мила.

Цим розчином можна обробляти плодові дерева, овочі та ягідні кущі. Використання чорнобривців як природного захисту допомагає вирощувати здоровий урожай без хімічних препаратів.