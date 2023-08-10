Нарушение этой нормы грозит отравлением. Сколько можно держать в холодильнике разрезанный арбуз

Любые фрукты и овощи портятся очень быстро. И в такой ситуации не спасает даже холодильник. Буквально через несколько дней в них начинают размножаться бактерии, что делает продукты непригодными к употреблению и даже опасными для здоровья.

Сколько можно хранить разрезанный арбуз в холодильнике - читайте в материале ниже.

Сколько хранить арбуз

Как только вы разрезали арбуз, сразу же поместите его в холодильник. В теплом помещении он испортится буквально за несколько часов.

Самая оптимальная среда для арбуза - это температура от 2 до 5 градусов тепла при влажности 70-85%. И разрезанную ягоду в холодильнике можно хранить не более двух суток (48 часов).

Как хранить арбуз

Разрезанный арбуз нужно поместить на широкую тарелку срезом вниз. А сверху обмотать пищевой пленкой саму ягоду и посуду.

Разместите эту тарелку на отдельной полке и уберите все продукты с сильным или ярко выраженным запахом. Иначе ваш арбуз быстро впитает в себя эти ароматы.

Как арбуз хранить нельзя

Не оставляйте арбуз на столе в ожидании, что кто-то из домашних съест кусочек. Уже через пару часов такой арбуз станет непригодным в пищу.

Не оставляйте арбуз на окне, под прямыми солнечными лучами. Так он быстро скиснет и испортится.

Не ставьте разрезанный арбуз в холодильник без пленки. Он начнет быстро сохнуть и внутрь могут попасть посторонние вещества.

Не храните арбуз дольше указанного срока. Такие фрукты портятся очень быстро, бактерии распространяются молниеносно, и ягода может стать причиной отравления.

Обязательно перед разрезанием тщательно помойте арбуз, так как на корке могут оставаться вредные вещества, которые быстро попадут в мякоть после разрезания.

А сколько хранить целые арбузы?

В холодильнике или погребе целые плоды можно хранить 3-4 месяца, в квартире - около 2 месяцев. Для длительного хранения подходят плоды с поздними сроками дозревания.

Дело в том, что в таких сортах процесс химического синтеза сахаров происходит значительно медленнее, а распад химических связей требует больше времени. Поэтому поздние арбузы могут сохранять вкус и упругость до 5 месяцев.