За порушення - штраф: у яких місцях категорично заборонено курити

В Україні кожен споживач має право на бездимне середовище, особливо в громадських місцях. Є певні місяця, в яких заборонено курити.
Про це повідомляє Держпродспоживслужба у Facebook.
Загалом, те, що кожен громадянин має право на бездимне середовище, гарантується Законом України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення".
На сьогодні заборонено вживати у громадських місцях не лише кальяни, тютюнові вироби та електронні сигарети, а й сигарети для нагрівання (ТВЕНи) разом із пристроями для нагрівання тютюну.
В Україні згадані обмеження діють у таких місцях:
За куріння у недозволеному місці можуть виписати штраф від 51 до 170 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшиться від 170 до 340 гривень.
Також місцеві ради у своїх межах можуть додатково визначати місця, в яких заборонене куріння на будь-який термін.
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