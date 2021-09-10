Портал "Дия" остановит свою работу: что будет с приложением

"Будут обновляться адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале", - сказано в сообщении.

Как заявили разработчики, портал государственных услуг вернется к нормальной работе уже в субботу, 11 сентября.

Отмечается, что установка обновления связана с дополнением информации о безошибочном отражении принадлежности населенных пунктов к общинам.

Указывается, что обновление будет устанавливаться около суток и ориентировочное время возобновление работы портала "Дия" в 02:00 ночи субботы, 11 сентября.

"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее", - отметили разработчики.

Также уточняется, что обновления будут устанавливаться именно на портале "Дия", а приложение на смартфонах будет работать в штатном режиме и без сбоев.

"Приложение будет работать в штатном режиме. Поэтому е-документы будут рядом с вами", - заверили в "Дие".