Порошенко заїхав у відоме волонтерське кафе на сході: годують до 3 тисяч людей на добу

Волонтерське кафе, яке цілодобово працює на східному прифронтовому напрямку, знають не лише в Україні, а й далеко за її межами.

Починали з кави і бутербродів, а згодом стали варити український борщ. Тепер за добу тут зупиняються до 3 тисяч людей - військові, волонтери, медики з пораненими, вимушені переселенці. Тож і борщу варять сотні літрів щодня.

Петро Порошенко дорогою з Донеччини теж заїхав у кафе. Волонтери розповіли про свої нагальні потреби.

"26 лютого 22 року ми відкрили цей заклад, бо вирішили, що нам потрібно допомагати хлопцям. Почали ми з пиріжків, з тарілки борщу. А зараз у нас до 3 тисяч осіб приходить за добу. Військові. Годуємо волонтерів, медпрацівників. Тому що до нас заїжджають і завозять поранених хлопців. Є такі, що в госпіталі, а є такі, що везуть з Дружківки, вони голодні, намагаємося їх вдягати, намагаємося їм допомагати всім, чим можемо", - розповідає тутешня господиня Наталя.

Стіни кафе прикрашають бойові прапори з підписами бійців, а також сотні шевронів. Тут не лише годують подорожніх, а й допомагають пораненим, яких везуть з передової у госпіталі та лікарні. Одяг для хлопців - потреба номер один, кажуть тутешні волонтери.

"По продуктах в принципі все потрібно. Нам волонтери допомагають. Хто картоплю привозить. З Кременеччини 20 тонн картоплі привезли. Це було круто, звісно. Цукор інколи привозять. Волонтери до нас підв’язалися з усієї України. Не знаю такого міста, яке б до нас не завітало. Західна Україна дуже сильно допомагає", - розповідає жінка.