Порошенко заехал в известное волонтерское кафе на востоке: кормят до 3 тысяч человек в сутки

Волонтерское кафе, которое круглосуточно работает на восточном прифронтовом направлении, знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Начинали с кофе и бутербродов, а потом стали варить украинский борщ. Теперь в сутки здесь останавливаются до 3 тысяч человек - военные, волонтеры, медики с ранеными, вынужденные переселенцы. Поэтому и борща варят сотни литров каждый день.

Петр Порошенко по дороге из Донбасса тоже заехал в кафе. Волонтеры рассказали о своих неотложных нуждах.

"26 февраля 22 года мы открыли это заведение, потому что решили, что нам нужно помогать ребятам. Начали мы с пирожков, с тарелки борща. А сейчас у нас до 3 тысяч человек приходит за сутки. Военные. Кормим волонтеров, медработников. Потому что до нас заезжают и завозят раненых ребят. Есть такие, что в госпитале, а есть такие, что везут из Дружковки, они голодны, пытаемся их одевать, пытаемся им помогать всем, чем можем", - рассказывает хозяйка Наталья.

Стены кафе украшают боевые знамена с подписями бойцов, а также сотни шевронов. Здесь не только кормят путников, но и помогают раненым, которых везут из передовой в госпитале и больницы. Одежда для ребят - потребность номер один, говорят здешние волонтеры.

"По продуктам в принципе все нужно. Нам волонтеры помогают. Кто картошку привозит. Из Кременецкой области 20 тонн картофеля привезли. Это было круто, конечно. Сахар иногда привозят. Волонтеры к нам подвязались со всей Украины. Не знаю такого города, который бы к нам не пришло. Западная Украина очень сильно помогает", - рассказывает женщина.