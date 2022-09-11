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Порошенко с волонтерами передают на фронт сотни печей-буржуек

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко с волонтерами ОО "Справа громад" передают на фронт печки-буржуйки.

Об этом Порошенко сообщил в YouTube-канале.

"Вооруженные силы Украины продвигаются вперед, освобождая населенные пункты и наших соотечественников на Харьковщине и Херсонщине. Мы же держим за них кулаки и думаем на два шага вперед, как обеспечить каждого украинского воина всем необходимым", - объясняет Порошенко.

Волонтеры знают, буржуйка нужна в каждом окопе, в каждой землянке. "Буржуйки очень хорошо греют. Дрова в них горят по 8-10 часов. Можно заложить полный комплект и не вставать для того, чтобы подбросить дров", - добавляет Порошенко.

Фонд Порошенко с волонтерами также передают во вновь созданную бригаду более 200 радиостанций Motorola и оснащение для связи.

Напомним, на днях Порошенко вместе с послом Эстонии побывал на испытаниях беспилотного робота THeMIS для эвакуации раненых.

Всего за полгода после начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму почти 46 млн долларов США.

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Петр ПорошенкоВооруженные силы Украины