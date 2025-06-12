Порошенко вимагає будівництва нових фортифікацій на фронті. Йому пригадали "Стіну"
Петро Порошенко знову вимагає будівництва нових фортифікацій на фронті. Але йому нагадали про провал програми будівництва оборонних рубежів під час його каденції.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на заяву військового Олексія "Сталкера".
За його словами, Порошенко закликає владу посилити, поглибити, поширити захисні споруди по всій лінії фронту, а також створити гарячу лінію для розслідування можливих порушень у їх будівництві. Однак, ці заяви є досить цинічними з огляду на провал програми будівництва оборонних рубежів за його президентства.
В цьому контексті "Сталкер" нагадує про провальний проєкт будівництва стіни на кордоні із Росією.
"Коли Путін напав на Україну 11 років тому, Порошенко оголосив про будівництво "стіни Порошенка - Яценюка", яка мала стримувати наступ агресора на кордоні з нашою державою. На даний проєкт було витрачено 3 млрд (!) грн бюджетних коштів", - зазначає військовий.
"Сталкер" також розповідає про проєкт будівництва оборонних рубежів під час каденції Порошенка та називає його неефективним.
"Хто воював з 2014 року, пам’ятає, що абсолютна більшість укріплень були побудовані або силами армії під власні задачі, або - централізовано в недостатній кількості недостатньої якості і їхня користь була мінімальною", - пише військовий.
"Сталкер" нагадав, що провалив Порошенко і захист складів з боєприпасами.
"Наприклад, після окупації Криму один з найбільших складів у Харківській області (місто Балаклія) вирішили не перевозити подалі від російського кордону. Боєприпаси лежали під відкритим небом до моменту вибуху у 2017 році", - каже він.
Саме за часів Порошенка, за його словами, вибухнули 6 (!) військових складів. У повітря злетіло 210 тисяч тонн боєприпасів - 40% всіх запасів боєприпасів України.
"Для порівняння, за п’ять років війни, поки «сивочолий» керував країною, на бойові дії на Донбасі і різноманітні навчання витратили всього близько 70 тисяч тонн", - стверджує військовий.
ЗМІ раніше розповідали, що справа про розкрадання бюджетних коштів, виділених на проект "Стіна" розглядається Вищим антикорупційним судом України. За офіційними даними на будівництво "Стіни" в період з 2015 до 2019 роки за часів президентства Порошенка було освоєно майже 3 млрд грн
Як повідомлялось, після чергової ракетної атаки на українські міста народний депутат Петро Порошенко закликав надати ЗСУ ракети великої дальності.