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Порошенко сходил в гости к Владимиру Жемчугову

STYLERЖизнь    18.09.2019 - 19:55
Порошенко сходил в гости к Владимиру Жемчугову
Петр Порошенко посетил семью Жемчуговых (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Вместе с Порошенко дом Героя Украины посетила Ирина Геращенко

Своим впечатлениями от посещения семьи Жемчугова Петр Порошенко поделился на ФБ: "Хоть и на третий год, но выполнил обещание побывать на новоселье после освобождения Владимира из плена. Уют этого гостеприимного дома и неисчерпаемая энергия его обитателей заряжает и вдохновляет", - написал Петр Порошенко.

Порошенко сходил в гости к Владимиру Жемчугову

Порошенко сходил в гости к Владимиру ЖемчуговуПетр Порошенко пришел в гости к Жемчуговым (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Вместе с Петром Порошенко к Владимиру и Елены Жемчуговым пришла и Ирина Геращенко: "Очень теплый вечер, важные дискуссии о будущем Украины. самая большая наша мечта, о которой говорили и думали сегодня- вот так сидеть н дружеским столом со всеми нашими, еще там, так долго и несправедливо там, которых надо вытягивать, которые должны быть дома, со своими семьями. Дай Бог, чтобы так было".

Порошенко сходил в гости к Владимиру ЖемчуговуПорошенко сходил в гости к Владимиру ЖемчуговуПетр Порошенко и Ирина Геращенко пришли в гости к Жемчуговым (фото: facebook.com/petroporoshenko)

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