Порошенко сходив на гостину до Володимира Жемчугова

Петро Порошенко відвідав родину Жемчуговых (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Разом з Порошенко будинок Героя України відвідала Ірина Геращенко

Своіми враженнями від відвідування родини Жемчугова Петро Порошенко поділився на ФБ: "Хоч і на третій рік, але виконав обіцянку побувати на новосіллі після звільнення Володимира з полону. Затишок цього гостинного дому та невичерпна енергія його мешканців заряджає та надихає", - написав Петро Порошенко.

Петро Порошенко прийшов у гості до Жемчугових (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Разом з Петром Порошенком до Володимира і Олени Жемчугових завітала і Ірина Геращенко: "Дуже теплий вечір, важливі дискусії про майбутнє України. найбільша наша мрія, про яку говорили і думали сьогодні- ось так сидіти зв дружнім столом з усіма нашими, які ще там, які так довго і несправедливо там, яких треба витягати, які мають бути дома, зі своїми родинами. Дай Бог, щоб так було"

Петро Порошенко та Ірина Геращенко прийшли в гості до Жемчугових (фото: facebook.com/petroporoshenko)