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Порошенко сходив на гостину до Володимира Жемчугова

STYLERЖиття    18.09.2019 - 19:55
Порошенко сходив на гостину до Володимира Жемчугова
Петро Порошенко відвідав родину Жемчуговых (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Разом з Порошенко будинок Героя України відвідала Ірина Геращенко

Своіми враженнями від відвідування родини Жемчугова Петро Порошенко поділився на ФБ: "Хоч і на третій рік, але виконав обіцянку побувати на новосіллі після звільнення Володимира з полону. Затишок цього гостинного дому та невичерпна енергія його мешканців заряджає та надихає", - написав Петро Порошенко.

Порошенко сходив на гостину до Володимира Жемчугова

Порошенко сходив на гостину до Володимира ЖемчуговаПетро Порошенко прийшов у гості до Жемчугових (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Разом з Петром Порошенком до Володимира і Олени Жемчугових завітала і Ірина Геращенко: "Дуже теплий вечір, важливі дискусії про майбутнє України. найбільша наша мрія, про яку говорили і думали сьогодні- ось так сидіти зв дружнім столом з усіма нашими, які ще там, які так довго і несправедливо там, яких треба витягати, які мають бути дома, зі своїми родинами. Дай Бог, щоб так було"

Порошенко сходив на гостину до Володимира ЖемчуговаПорошенко сходив на гостину до Володимира ЖемчуговаПетро Порошенко та Ірина Геращенко прийшли в гості до Жемчугових (фото: facebook.com/petroporoshenko)

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