Порошенко розповів, де його сини під час війни. В мережі відреагували

"Олексій працює у великій міжнародній корпорації. Він не зараз виїхав і не у 2022-му, а з 2019-го у нього контракт. Він навчається і повністю підпадає під вимоги закону. І він координує діяльність низки виробничих підприємств, які дуже допомагають ЗСУ. Михайло навчається у вищому навчальному закладі за кордоном. І теж це (його виїзд - ред.) було до 2022 року. В Англії він працює з величезною кількістю волонтерських фондів. Також у вільний час він працює перекладачем для українських військових у військових таборах на території Британії", - заявив Порошенко.



Водночас "Сталкер" заявив, що Порошенко повідомив неправду.



"Він ніяк не прокоментував той факт, що Олексія нещодавно оштрафували за переховування від мобілізації. Промовчав Петро і про арешт усіх активів сина за переховування від ЗСУ. А на сина, до речі переписані близько 1,2 млрд доларів активів батька. Команда Порошенка фактично визнала, що син – ухилянт, бо не пішла в суд спростовувати штраф, а офіційно сплатила його", - наголошує "Сталкер".



Другою неправдою, на думку "Сталкера", є слова Порошенка про те, що його син до повномасштабного вторгнення захищав країну на Донбасі.



"Ще раніше його батько казав, що Олексій служив саме під Іловайськом. Тоді журналісти розвінчали цю брехню, сказавши, що його сина там ніколи не було. Син служив влітку 2014 на тиловій посаді, виключно з метою отримання політичних й репутаційних балів для себе і батька, адже Олексій пройшов до ВР на виборах восени 2014 року. Цікаво, що інший син Порошенка – Михайло, якому скоро виповниться 25 років, також не спішить повертатися в Україну", - зазначає військовий.



Український військовий також наголошує, що слушним є питання, чи мають права займатись політикою ті люди, чиї дорослі діти під час війни сховалися за кордоном.



Нагадаємо, у грудні 2024 року в ЗМІ з'явилася інформація, що старшого сина Порошенка оголосили в розшук через неявку до ТЦК за повісткою.



Крім того повідомлялося, що його оштрафували на 25 тисяч гривень за ігнорування повісток. Адвокати Порошенко пізніше визначи цю інформацію, зазначивши що сплатити відповідний штраф.