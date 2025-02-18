Порошенко рассказал, где его сыновья во время войны. В сети отреагировали

"Алексей работает в крупной международной корпорации. Он не сейчас выехал и не в 2022-м, а с 2019-го у него контракт. Он учится и полностью подпадает под требования закона. И он координирует деятельность ряда производственных предприятий, которые очень помогают ВСУ. Михаил учится в высшем учебном заведении за рубежом. И тоже это (его выезд - ред.) было до 2022 года. В Англии он работает с огромным количеством волонтерских фондов. Также в свободное время он работает переводчиком для украинских военных в военных лагерях на территории Британии", - заявил Порошенко.



В то же время "Сталкер" заявил, что Порошенко сообщил неправду.



"Он никак не прокомментировал тот факт, что Алексея недавно оштрафовали за сокрытие от мобилизации. Промолчал Петр и об аресте всех активов сына за сокрытие от ВСУ. А на сына, кстати переписаны около 1,2 млрд долларов активов отца. Команда Порошенко фактически признала, что сын - уклонист, потому что не пошла в суд опровергать штраф, а официально оплатила его", - отмечает "Сталкер".



Второй ложью, по мнению "Сталкера", являются слова Порошенко о том, что его сын до полномасштабного вторжения защищал страну на Донбассе.



"Еще раньше его отец говорил, что Алексей служил именно под Иловайском. Тогда журналисты развенчали эту ложь, сказав, что его сына там никогда не было. Сын служил летом 2014 года на тыловой должности, исключительно с целью получения политических и репутационных баллов для себя и отца, ведь Алексей прошел в ВР на выборах осенью 2014 года. Интересно, что другой сын Порошенко - Михаил, которому скоро исполнится 25 лет, также не спешит возвращаться в Украину", - отмечает военный.



Украинский военный также отмечает, что справедливым является вопрос, имеют ли право заниматься политикой те люди, чьи взрослые дети во время войны спрятались за границей.



Напомним, в декабре 2024 года в СМИ появилась информация, что старшего сына Порошенко объявили в розыск из-за неявки в ТЦК по повестке.



Кроме того сообщалось, что его оштрафовали на 25 тысяч гривен за игнорирование повесток. Адвокаты Порошенко позже определи эту информацию, отметив что оплатить соответствующий штраф.