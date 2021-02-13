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Порошенко призвал читать украиноязычные медиа

Новина українською → Київ , Суббота 13 февраля 2021 19:28
Порошенко призвал читать украиноязычные медиа Фото: Петр Порошенко (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Пятый президент Петр Порошенко призвал читателей поддержать украиноязычные издания, в частности, и путем подписки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прочитал в ленте, что НВ с августа переходит на украинский. Поздравляю эту очень правильную инициативу и радуюсь, что все больше украинцев возвращается к своему родному украинскому языку. Знаю, какой это переломный в хорошем смысле момент, ведь я сам его пережил 25 лет назад, когда принял сознательное решение вернуться к родному языку моих предков. А мы, Порошенки, древнего казацкого рода", - пишет пятый президент.

Порошенко надеется, что пример НВ вдохновит медийщиков, и в дальнейшем в нашем информационном пространстве будет появляться все больше украиноязычных СМИ и изданий, а украинцы охотно их будет читать, голосуя своим выбором за украиноязычный продукт.

"Кстати, читать украинские новости, иметь подписки на украиноязычные издания и приложения - лайфхаки полного перехода на украинский", - убежден он.

Порошенко также напомнил 10 собственных советов, как перейти на украинский язык.

  1. Установите украинский основным в операционной системе компьютера, на смартфоне.
  2. В соцсетях подпишитесь на украиноязычные страницы и блогеров.
  3. Не слушайте министров, которые не читают книг. Читайте много, читайте на украинском.
  4. Общайтесь на украинском. И не бойтесь и не стесняйтесь ошибок. Это - принцип изучения любого языка.
  5. Смотрите украиноязычные фильмы, сериалы.
  6. Слушайте больше украинской музыки.
  7. Начните писать на украинском.
  8. Делитесь своими успехами с родными и друзьями.
  9. Изучайте язык через новые увлечения.
  10. Покупайте детям украиноязычные книги.
  11. Передайте язык детям, и он будет жить вечно.

"Мы приняли много законов в поддержку украинского языка. Но сила языка не в законах, а в ее носителях", - подчеркнул пятый президент.

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