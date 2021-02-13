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Порошенко закликав читати україномовні медіа

Новость на русском → Київ , Субота 13 лютого 2021 19:28
Порошенко закликав читати україномовні медіа Фото: Петро Порошенко (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

П'ятий президент Петро Порошенко закликав читачів підтримати україномовні видання, зокрема, і шляхом передплати.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Прочитав у стрічці, що НВ із серпня переходить на українську. Вітаю цю дуже правильну ініціативу і радію, що все більше українців повертається до своєї рідної української мови. Знаю, який це переломний у гарному сенсі момент, адже я сам його пережив 25 років тому, коли прийняв свідоме рішення повернутися до рідної мови моїх предків. А ми, Порошенки, давнього козацького роду", - пише п’ятий президент.

Порошенко сподівається, що приклад НВ надихне медійників, і надалі у нашому інформаційному просторі з‘являтиметься все більше україномовних ЗМІ та видань, а українці охоче їх передплачуватимуть, голосуючи своїм вибором за україномовний продукт.

"До речі, читати українською новини, мати підписки на україномовні видання та додатки - лайфхаки повного переходу на українську", - переконаний він.

Порошенко також нагадав 10 власних порад, як перейти на українську мову.

  1. Встановіть українську основною в операційній системі свого комп’ютера, на смартфоні.
  2. У соцмережах підпишіться на українськомовні сторінки та блогерів.
  3. Не слухайте міністрів, які не читають книжок. Читайте багато, і читайте українською.
  4. Спілкуйтеся українською. І не бійтеся та не соромтеся помилок. Це - принцип вивчення будь-якої мови.
  5. Дивіться українськомовні фільми, серіали.
  6. Слухайте більше української музики.
  7. Почніть писати українською.
  8. Діліться своїми успіхами з рідними та друзями.
  9. Вивчайте мову через нові захоплення.
  10. Купуйте дітям українськомовні книжки.
  11. Передайте мову дітям, і вона житиме вічно.

"Ми прийняли багато законів на підтримку української мови. Але сила мови не в законах, а в її носіях", - наголосив п’ятий президент.

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