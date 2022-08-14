Порошенко показал, как беспилотники помогают нашим воинам

"На видео - результат работы дронов Autel, которые мы три дня назад передали в одну из бригад на Донбассе. В итоге: населенный пункт - освобожден, оккупанты - уничтожены, потерь среди ВСУ - ноль, еще и трофеев набрали", - сообщил Порошенко.

Как объясняют бойцы, такие беспилотники позволяют провести безопасную разведку с воздуха ближайшего радиуса действия.

Еще одна партия беспилотников, купленных Фондом Порошенко и волонтерами ОО "дело Громад", приехала в Харьковскую область. Технику военным передают ночью, сразу спускают в бомбоубежище - все делается быстро, тихо и незаметно.

Как известно, Фонд Порошенко и волонтеры ОО "дело громад" купили для ВСУ 350 дронов Autel.

В 79-ю бригаду ДШВ Порошенко с волонтерами передал 11 итальянских бронемашин. Политик также анонсирует новые крупные контакты на закупку техники для армии.

С 24 февраля структуры Порошенко направили на поддержку ВСУ более полумиллиарда гривен.