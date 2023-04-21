Порошенко з побратимами на Майдані Незалежності попрощалися із Олегом Барною: фото

На Майдані Незалежності попрощалися з народним депутатом восьмого скликання, громадським діячем та воїном Олегом Барною та його командиром Валерієм Дороховим, які загинули під час штурму на Донеччині.

Про це повідомив лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який також був на церемонії прощання.

Степан Барна, який теж воює на Донецькому напрямку, розповів про свого брата: "Він дуже любив Україну. Він сам просився на війну. І цей Майдан для нього - вже не перший. В 1990 році він був на студентській Революції на граніті як студент. Потім це була Революція помаранчева, далі - Революція Гідності. І у 2014 році він так само пішов на фронт, захищаючи українську землю. Я щиро дякую кожному своєму побратиму, друзям з нашої команди "Братів по зброї", "Європейської солідарності", котрі ініціювали вшанування тут наших хлопців".

Водночас Порошенко сказав, що його команда буде ініціювати нагородження Олега Барни та Валерія Дорохова найвищими державними нагородами.

Порошенко також наголосив, що ті, хто зневажав українських захисників і поливав їх брудом, мають зрештою відповідати за законом.

Барна Олег Степанович

Народний депутат України 8-го скликання.

Активний учасник Революції Гідності в Чортківському районі (Тернопільська область) та у Києві. У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ та відправився в зону АТО, боєць 128-мої окремої гірсько-піхотної бригади, командир мінометного розрахунку.

25 лютого 2022 року був зарахований на посаду командира гранатометного відділення.

Нагадаємо, що у боях на Бахмутському напрямку загинув відомий український боєць Данііл Ляшук з позивним "Моджахед".

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