Порошенко назвал книги 2020 года, которые вдохновляют

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал в Facebook книги 2020 года, которые вдохновляют.

"Традиционно в конце года составляю топ книг, которые приятно поразили и вдохновляли на размышления и идеи. Любовь к чтению - это на всю жизнь", - написал Порошенко.

Первое место политик отдал Вахтангу Кипиани и его книге "Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР".

"Считаю эту книгу не только литературным, но и политическим событием года. "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. Вахтанг Кипиани собрал ключевые документы из бывшего архива КГБ, которые раскрывают, как и за что судили украинского диссидента. Впоследствии суд по иску Медведчука запретил распространение книги Вахтанга Кипиани и постановил изъять из нее упоминания фамилии истца. Считаю, что это позор и для истца, и для суда. Длительный судебный процесс сделал книге хорошую рекламу. Ее скупили из магазинов, и издательство напечатало дополнительный тираж. Это - реакция настоящих украинцев. Рекомендую иметь эту книгу в семейной библиотеке", - убежден Порошенко.

Далее в топе Порошенко идет книга Натальи Гуменюк "Затерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма".

"Неприкрытая правда о жизни крымчан в оккупированном Крыму после 2014 года. Талантливая журналистка Наталья Гуменюк в течение 2014-2019 годов ездила в оккупированный Крым и собирала истории и трагедии людей. Читая репортажи Натали, остро чувствуешь, как история творится судьбами людей, каждая из которых болит, как незаживающая рана", - пишет Порошенко.

Выделил Порошенко и автобиографическую книгу Янины Соколовой в соавторстве с Ольгой Куприян "Я, Нина".

"Говорят, Бог дает только такие испытания, которые человеку под силу. Хорошо знаю Янину не только как высокопрофессионального журналистку, но и как человека со стальным характером. Свою интимную и болезненную историю борьбы со смертельной болезнью она имела мужество рассказать публично. О своем понимании смысла жизни, о страхе и отчаяние. Это - книга, которая меняет. Прочитайте...", - рекомендует он.

Также Порошенко порекомендовал фотокнигу Михаила Палинчака "Анамнез".

"Эту фотокнигу я получил в подарок от автора. Горжусь, что в моей команде работают такие талантливые люди как Михаил, который занимается уличной фотографией и развивает это направление в Украине. Его фотопроект "Анамнез" - это визуальное исследование того, как меняется наша повседневная жизнь во время глобальной пандемии", - рассказал политик.

Кроме того, он выделил книгу Сергея Жадана и Павла Макова "Постоянное место жительства".

"Постоянное место жительства" - еще одно замечательное издание Сергея Жадана, которое он создал вместе с харьковским художником Павлом Маковым. Ценю и уважаю Сергея не только за его поэзию и прозу. Он - истинный патриот, сознательный гражданин и неутомимый волонтер. И, безусловно, благодарен за его поддержку нашей команды на местных выборах в Харькове", - написал он.

Замыкает топ лучших книг 2020 года Оксана Забужко с "Планетой Полынь".

"Эта книга невероятной Оксаны Забужко признана премией "Книга года ВВС" одним из важнейших литературных событий 2020 года. Здесь собраны важнейшие эссе автора за последние два десятилетия. Интересно тем, кто, в частности, интересуется фигурами самых знаковых культурных и исторических персон", - резюмирует Порошенко.