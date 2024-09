Пориньте у гру прямо зараз. 7 найкращих сервісів для хмарного геймінгу в 2024 році

NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW продовжує лідирувати в 2024 році завдяки своїй потужній технології та універсальності. Він дозволяє гравцям транслювати ігри, якими вони вже володіють на популярних платформах, таких як Steam, Epic Games та Ubisoft Connect.

Пропонуючи підтримку дозволів до 4K при 120 FPS, GeForce NOW забезпечує один із найплавніших ігрових процесів, особливо для тих, хто не володіє висококласними ігровими установками.

RTX 4080 SuperPods платформи забезпечують низьку затримку та можливості трасування променів, пропонуючи гравцям досвід, близький до ПК з погляду графіки та продуктивності.

NVIDIA також розширила своє пріоритетне членство, що дозволяє проводити більш тривалі ігрові сесії та забезпечує кращу доступність обладнання порівняно з безкоштовним рівнем.

GeForce NOW відрізняється своєю гнучкістю, оскільки до нього можна отримати доступ з ПК, Mac, смартфонів і навіть деяких розумних телевізорів.

Xbox Cloud Gaming (xCloud)

Xbox Cloud Gaming, раніше відомий як xCloud, залишається одним із найкомплексніших сервісів у 2024 році. Інтегрований безпосередньо в підписку Xbox Game Pass Ultimate, він надає доступ до більш ніж 300 ігор, включаючи такі AAA-назви, як Halo Infinite і Forza Horizon 5.

Сервіс підтримує дозвіл до 1080p при 60 FPS, що відмінно підходить для мобільних та звичайних гравців, хоча це і не найвища якість, доступна порівняно з деякими конкурентами.

Однією зі значних переваг Xbox Cloud Gaming є його кросплатформова сумісність, яка дозволяє гравцям безперешкодно перемикатися між консолями Xbox, ПК та мобільними пристроями.

Microsoft також покращила свою інфраструктуру хмарного геймінгу, що призвело до зниження вхідної затримки та покращення загальної продуктивності.

Увімкнення сенсорного керування для багатьох ігор і дедалі більша інтеграція Xbox з Windows 11 робить його привабливим варіантом для тих, хто вже знаходиться в екосистемі Microsoft.

PlayStation Plus Premium

Sony перейменувала свій сервіс потокової передачі у PlayStation Plus Premium у 2022 році, і до 2024 року він став сильним конкурентом у сфері хмарного геймінгу. Підписники Преміум-рівня мають доступ до бібліотеки ігор PS1, PS2, PS3 і PS4, які можна транслювати прямо на свої консолі PlayStation або ПК.

Сервіс пропонує дозвіл 1080p для більшості ігор, і Sony покращила свої сервери, скоротивши затримку та покращивши якість потокової передачі.

PlayStation Plus Premium сильно фокусується на ностальгії, надаючи геймерам доступ до деяких із найкращих класичних ігор PlayStation. Хоча він і не має широкої підтримки ПК, як GeForce Now, він сяє своєю ексклюзивною бібліотекою ігор PlayStation, включаючи The Last of Us, Uncharted та Spider-Man.

Однак він трохи відстає у гнучкості, оскільки PlayStation Plus Premium не так широко доступний на різних пристроях за межами екосистеми PlayStation. Але для лояльних користувачів PlayStation він пропонує потужний варіант хмарного геймінгу.

Amazon Luna

Amazon Luna продовжує зростати, пропонуючи безліч каналів, таких як підписка Luna+, яка надає доступ до бібліотеки ігор, що варіюється від AAA-хітів до інди-назв. Amazon також представила канал Ubisoft+ для гравців, які хочуть отримати доступ до великого каталогу ігор Ubisoft, таких як Assassin's Creed Valhalla та Far Cry 6.

Luna відрізняється своєю гнучкістю пристрою, оскільки вона підтримується на Fire TV, Fire Tablets, iOS, Android і навіть на ПК та Mac через браузери. Його безшовна інтеграція з екосистемою Amazon, особливо Twitch, робить його зручним вибором як для звичайних, так і більш серйозних геймерів.

Сервіс пропонує 1080p за 60 FPS, хоча Amazon оголосила про плани представити 4K-стрімінг у найближчому майбутньому. Хоча бібліотека ігор Luna трохи менша, ніж у конкурентів, таких як Xbox Cloud Gaming, вона залишається солідним вибором для тих, хто вже вбудований в екосистему Amazon.

Google Cloud Gaming Services

Після того, як Google Stadia не виправдала очікувань, компанія переорієнтувалася на розробку інфраструктури хмарного геймінгу для розробників та видавців, яка тепер брендована під ширшими Google Cloud Gaming Services.

Google співпрацювала з великими студіями, щоб дозволити їм транслювати власні ігри через надійну хмарну інфраструктуру Google.

Цей сервіс більше орієнтований на розробників та видавців ігор, ніж на споживачів безпосередньо, але він все ще є помітним гравцем у 2024 році, особливо для геймерів, які хочуть отримати доступ до ігор через платформи, побудовані на технології Google.

Хоча він не має такого прямого підходу до споживачів, як раніше, хмарна технологія Google підтримує кілька платформ і забезпечує відмінну продуктивність потокової передачі для гравців, які використовують сервіси, що базуються на її інфраструктурі.

Shadow

Shadow надає геймерам повноцінний віртуальний ігровий ПК, який транслюється через хмару, пропонуючи інший підхід ніж інші платформи.

Замість того, щоб просто отримати доступ до бібліотеки ігор, користувачі отримують ПК, що повністю функціонує, де вони можуть встановлювати і грати в будь-які ігри, якими вони володіють.

Ця гнучкість означає, що Shadow може запускати будь-яку гру для ПК, від Steam до Epic Games, з роздільною здатністю до 4K з підтримкою трасування променів.

Хоча він і дорожчий за традиційні сервіси потокової передачі, Shadow є ідеальним рішенням для тих, хто хоче вільно запускати будь-яке програмне забезпечення, а не тільки ігри. Його головним недоліком є більш висока вартість, але повний настільний досвід є безпрецедентним.

Boosteroid

Boosteroid, що є висхідною зіркою у сфері хмарного геймінгу, пропонує високу продуктивність за доступною ціною. Подібно до GeForce Now, він дозволяє гравцям транслювати ігри, якими вони вже володіють на таких платформах, як Steam, Epic Games і Origin.

Підтримуючи роздільну здатність 1080p при 60 FPS, Boosteroid може не змагатися з GeForce Now з точки зору чистої продуктивності, але він доступний з широкого спектру пристроїв, включаючи Android, iOS та смарт-телевізори.