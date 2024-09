Погрузитесь в игру прямо сейчас. 7 лучших сервисов для облачного гейминга в 2024 году

NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA GeForce NOW продолжает лидировать в 2024 году благодаря своей мощной технологии и универсальности. Он позволяет игрокам транслировать игры, которыми они уже владеют на популярных платформах, таких как Steam, Epic Games и Ubisoft Connect.

Предлагая поддержку разрешений до 4K при 120 FPS, GeForce NOW обеспечивает один из самых плавных игровых процессов, особенно для тех, кто не владеет высококлассными игровыми установками.

RTX 4080 SuperPods платформы обеспечивают низкую задержку и возможности трассировки лучей, предлагая игрокам опыт, близкий к ПК с точки зрения графики и производительности.

NVIDIA также расширила свое приоритетное членство, что позволяет проводить более длительные игровые сессии и обеспечивает лучшую доступность оборудования по сравнению с бесплатным уровнем.

GeForce NOW выделяется своей гибкостью, поскольку к нему можно получить доступ с ПК, Mac, смартфонов и даже некоторых умных телевизоров.

Xbox Cloud Gaming (xCloud)

Xbox Cloud Gaming, ранее известный как xCloud, остается одним из самых комплексных сервисов в 2024 году. Интегрированный непосредственно в подписку Xbox Game Pass Ultimate, он предоставляет доступ к более чем 300 играм, включая такие AAA-названия, как Halo Infinite и Forza Horizon 5.

Сервис поддерживает разрешение до 1080p при 60 FPS, что отлично подходит для мобильных и обычных игроков, хотя это и не самое высокое качество, доступное по сравнению с некоторыми конкурентами.

Одним из самых значительных преимуществ Xbox Cloud Gaming является его кроссплатформенная совместимость, которая позволяет игрокам беспрепятственно переключаться между консолями Xbox, ПК и мобильными устройствами.

Microsoft также улучшила свою инфраструктуру облачного гейминга, что привело к снижению входной задержки и улучшению общей производительности.

Включение сенсорного управления для многих игр и растущая интеграция Xbox с Windows 11 делает его привлекательным вариантом для тех, кто уже находится в экосистеме Microsoft.

PlayStation Plus Premium

Sony переименовала свой сервис потоковой передачи в PlayStation Plus Premium в 2022 году, и к 2024 году он стал сильным конкурентом в сфере облачного гейминга. Подписчики Премиум-уровня имеют доступ к библиотеке игр PS1, PS2, PS3 и PS4, которые можно транслировать прямо на свои консоли PlayStation или ПК.

Сервис предлагает разрешение 1080p для большинства игр, и Sony улучшила свои серверы, сократив задержку и улучшив качество потоковой передачи.

PlayStation Plus Premium сильно фокусируется на ностальгии, предоставляя геймерам доступ к некоторым из лучших классических игр PlayStation. Хотя он и не обладает широкой поддержкой ПК, как GeForce Now, он сияет своей эксклюзивной библиотекой игр PlayStation, включая The Last of Us, Uncharted и Spider-Man.

Однако он немного отстает в гибкости, поскольку PlayStation Plus Premium не так широко доступен на разных устройствах за пределами экосистемы PlayStation. Но для лояльных пользователей PlayStation он предоставляет мощный вариант облачного гейминга.

Amazon Luna

Amazon Luna продолжает расти, предлагая множество каналов, таких как подписка Luna+, которая предоставляет доступ к библиотеке игр, варьирующейся от AAA-хитов до инди-названий. Amazon также представила канал Ubisoft+, для игроков, которые хотят получить доступ к обширному каталогу игр Ubisoft, таких как Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 6.

Luna выделяется своей гибкостью устройства, поскольку она поддерживается на Fire TV, Fire Tablets, iOS, Android и даже на ПК и Mac через браузеры. Его бесшовная интеграция с экосистемой Amazon, особенно Twitch, делает его удобным выбором как для обычных, так и для более серьезных геймеров.

Сервис предлагает 1080p при 60 FPS, хотя Amazon объявила о планах представить 4K-стриминг в ближайшем будущем. Хотя библиотека игр Luna несколько меньше, чем у конкурентов, таких как Xbox Cloud Gaming, она остается солидным выбором для тех, кто уже встроен в экосистему Amazon.

Google Cloud Gaming Services

После того как Google Stadia не оправдала ожиданий, компания переориентировалась на разработку инфраструктуры облачного гейминга для разработчиков и издателей, теперь брендированной под более широкими Google Cloud Gaming Services.

Google сотрудничала с крупными студиями, чтобы позволить им транслировать свои собственные игры через надежную облачную инфраструктуру Google.

Этот сервис больше ориентирован на разработчиков и издателей игр, чем на потребителей напрямую, но он все еще является заметным игроком в 2024 году, особенно для геймеров, которые хотят получить доступ к играм через сторонние платформы, построенные на технологии Google.

Хотя у него нет такого прямого подхода к потребителям, как раньше, облачная технология Google поддерживает несколько платформ и обеспечивает отличную производительность потоковой передачи для игроков, использующих сервисы, основанные на ее инфраструктуре.

Shadow

Shadow предоставляет геймерам полноценный виртуальный игровой ПК, который транслируется через облако, предлагая другой подход, чем другие платформы.

Вместо того, чтобы просто получить доступ к библиотеке игр, пользователи получают полностью функционирующий ПК, где они могут устанавливать и играть в любые игры, которыми они владеют.

Эта гибкость означает, что Shadow может запускать любую игру для ПК, от Steam до Epic Games, в разрешении до 4K с поддержкой трассировки лучей.

Хотя он и дороже традиционных сервисов потоковой передачи, Shadow является идеальным решением для тех, кто хочет свободно запускать любое программное обеспечение, а не только игры. Его главным недостатком является более высокая стоимость, но полный настольный опыт беспрецедентен.

Boosteroid

Boosteroid, являющийся восходящей звездой в сфере облачного гейминга, предлагает высокую производительность по доступной цене. Подобно GeForce Now, он позволяет игрокам транслировать игры, которыми они уже владеют на таких платформах, как Steam, Epic Games и Origin.

Поддерживая разрешение 1080p при 60 FPS, Boosteroid может не соперничать с GeForce Now с точки зрения чистой производительности, но он доступен с широкого спектра устройств, включая Android, iOS и смарт-телевизоры.