Поранена мешканка Краматорська пройшла курс відновлення від Фонду Ахметова

"Коли ми потрапили під обстріл, то у всіх каналах було написано, що фонд допомагає постраждалим з Краматорська. Ми подзвонили і нам розповіли, яку допомогу можуть надати: медикаменти, лікування і потім реабілітація. Але лікарня поставила мені штифт безкоштовно, а Роману нічого такого не було треба. Ми дуже чекали на реабілітацію після всіх лікарень, бо треба було вже ходити нормально. Ми дуже вдячні Фонду Ріната Ахметова за те, що нам допомогли сюди поїхати. Тут роблять все для того, щоби ми ліпше ходили та наш стан став кращим", - ділиться Світлана.

Найбільше їй подобаються басейни - як звичайний, так і термальний. Саме у воді жінка забуває про свої поранення і травми. Також родині до вподоби масажі, ванни та магнітотерапія. Світлана розповідає, що у неї та чоловіка нормалізувалися сон та психоемоційний стан, завдяки спокійній атмосфері, природі та свіжому повітрю. Вона упевнена - все це піде на користь.

На запитання про мрії та плани після перемоги, Світлана відповідає так:

"Я дуже хочу, щоби до мого рідного міста повернулися люди, які поїхали. І донечка моя, і вся мої рідні, всі мої друзі знову повернулися додому. Просто хочеться прокинутися зранку і почути, що війна закінчилася".

Нагадаємо, що Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу людям, постраждалим від обстрілів житлових районів в Україні. Це допомога у лікуванні, реабілітації та психологічна допомога. Телефонуйте за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001 або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU.

Свою історію жінка розповіла музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - його архів вже налічує понад 85 000 історій мешканців України, які постраждали від війни.