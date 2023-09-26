Поранена мешканка Краматорська пройшла курс реабілітації від Фонду Ахметова

Після лікування вона пройшла реабілітацію у санаторії на Закарпатті, також забезпечену фондом.

"Тут прекрасна природа. Чудово годують. Мені роблять грязьові ванни, електромасаж, магнітотерапію, звичайний масаж, тут два басейни, кисневі коктейлі. Психологи працюють. Моя рука загоюється. Я раніше боялася поворухнутися, а тепер я здорова. Енергійнішою стала, більш спокійною, впевненою в собі", — ділиться жінка.

Тетяна також згадує, що одразу після обстрілу касетними снарядами, які вразили її будинок та велику територію навколо, все було в тумані, здійнявся пил. Коли летіли осколки, вона машинально закрила обличчя правою рукою — і саме рука дуже сильно покалічена.

"У Краматорську мені поставили спиці. Потім повезли до Дніпра, де зашили сім вогнепальних поранень. Потім потрапила до Кропивницького: там мені зробили операцію, поставили пластини", — розповідає Тетяна.

Після лікування та курсу реабілітаційних процедур вона помічає суттєве покращення свого фізичного та психоемоційного стану. Тетяна мріє повністю одужати, відновити функцію руки, повернутися до рідного міста і знову жити щасливо зі своєю родиною.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).