Поранена дівчинка з Миколаєва пройшла реабілітацію від Фонду Ахметова

Перша ракета вибухнула біля будинку у Миколаєві, де перебувала шестирічна Міланка. Валерія, її мама, знайшла доньку скривавленою, із пораненням голови... Друга ракета прилетіла у лікарню, де дівчинка одужувала після операції. На щастя, дитина вижила.

Дівчинці було важко: вона замкнулася і майже не розмовляла. Трохи легше стало за кордоном, куди виїхала родина. Але довелося повернутися через дідуся, який залишився без допомоги.

Історія Міланки увійде до архіву музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова, який збирає розповіді українців про війну.

Розмовляючи з Валерією, амбасадор Фонду, ведучий та актор Олексій Суханов, питає - чому вона вважає за необхідне поділитися своєю історією.

"Я хочу, щоби весь світ дізнався, що коїться на нашій землі. Що ми всі - абсолютно реальні люди, не актори. Щоб нас просто всі почули. І, можливо, допомогли нам", - зізнається Валерія.

Під час кінної прогулянки на Закарпатті Міланка заплітає косички конику і каже, що мріє стати стилісткою. Її мама ж більш за все сподівається на безпечне та щасливе майбутнє своїх дітей.

Нагадаємо, до участі у проекті "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей" запрошуються діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

Залишити заявку можна за посиланням akhmetovfoundation.org/s/d3a7be

Уточнення - за безкоштовним номером гарячої лінії Фонду 0 (800) 509 001.