Поранена 11-річна Кароліна пройшла реабілітацію від Фонду Ахметова

У березні 2023 року Кароліну було поранено внаслідок влучення ракети неподалік будинку, де перебувала дівчинка. Після лікування 11-річна дитина пройшла курс реабілітації від Фонду Ріната Ахметова у санаторії "Боржава" на Закарпатті.

"На санаторно-курортне лікування до нас приїжджають дорослі і діти. Практично всі вони отримали мінно-вибухові, осколкові поранення, вогнепальні переломи різного ступеня тяжкості. Історій дуже багато, кожна по-своєму зворушлива. Інколи навіть не віриться, що пережили ці люди, дітки", - ділиться Сніжана Чеботарьова, лікарка санаторію.

Родина Кароліни - з Авдіївки Донецької області. Під час повномасштабної війни мати з двома дітьми переїхала до Новомосковська, що на Дніпропетровщині.

Від гулу ракет та від вибухів у Кароліни стався нервовий зрив: вона весь час плакала та ховалася під стіл. Попереду чекало нове випробування - дівчинка отримала поранення, коли була вдома у бабусі... Тепер Кароліна та її родина відновлюються. Як сім'я, так і працівники санаторію вірять у Перемогу і мир в Україні.

"Сподіваємося, що війна закінчиться і всі із задоволенням приїжджатимуть до нас відпочивати", - додає Сніжана Петрівна.

Проект "Рінат Ахметов - Дітям. Реабілітація поранених дітей" триває: взяти участь можуть діти віком до 18 років, які отримали фізичні травми або поранення будь-якого ступеня тяжкості під час бойових дій в Україні в період з 24 лютого 2022 року.

У безкоштовну програму входять: проїзд в обидва боки, проживання та харчування для дитини та одного супроводжуючого дорослого, індивідуальні категорії реабілітації.

Залишити заявку можна за посиланням https://forms.gle/E5QkJ5SLSPsSrMEU6.

Уточнення - за безкоштовним номером гарячої лінії Фонду 0 (800) 509 001.

В рамках проекту курси реабілітації пройшли вже 144 дитини. За 17 років за програмою "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей.