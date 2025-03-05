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Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березня

Середа 05 березня 2025 18:00
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Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березня Порадуйте свою кохану сучасним і стильним гаджетом (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Напередодні Міжнародного жіночого дня багато хто шукає ідеальний подарунок, що поєднує в собі практичність, стиль і передові технології. Сьогодні смартфон став не просто пристроєм зв'язку, а справжнім помічником і стильним аксесуаром.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало топ-10 найкращих моделей смартфонів, які порадують і здивують вашу кохану.

Apple iPhone 14 Pro Max iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max - це потужний вибір для тих, хто хоче отримати передові технології в стильному дизайні. Він оснащений чудовим 6,7-дюймовим Super Retina XDR-дисплеєм, потужним процесором A16 Bionic і основною камерою на 48 МП.

Цей смартфон ідеально підійде жінкам, які цінують поєднання високої продуктивності та елегантного зовнішнього вигляду. Особливості камери, такі як підтримка форматів ProRAW і ProRes для запису відео, роблять його ідеальним варіантом для любителів фотографії.

Ціна: 35 499 гривень

Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березняApple iPhone 14 Pro Pro Max

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra - флагманський смартфон з величезним 6,8-дюймовим Dynamic AMOLED 2X дисплеєм і новітнім процесором Snapdragon 8 Gen 2. Його камера на 200 МП робить його ідеальним вибором для жінок, які захоплюються мобільною фотографією.

Високоякісний екран і потужна продуктивність перетворюють його на один із найкращих Android-смартфонів. Galaxy S23 Ultra також володіє ємним акумулятором, підтримує швидку зарядку і 5G, що робить його відмінним супутником для активних користувачів.

Ціна: 36 699 гривень

Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березняSamsung Galaxy S23 Ultra

Google Pixel 7 Pro

Для жінок, які цінують чистий інтерфейс і першокласні можливості камери, Google Pixel 7 Pro стане відмінним варіантом. Цей смартфон виділяється завдяки зручному Android-інтерфейсу та інтелектуальним функціям, таким як Magic Eraser для редагування фото та миттєвий переклад у реальному часі.

Потрійна камера на 50 МП дозволяє робити вражаючі знімки навіть при слабкому освітленні. Завдяки 120-Гц OLED-дисплею та чипу Google Tensor G2, пристрій забезпечує плавну та швидку роботу.

Ціна: від 21 099 гривень

Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березняGoogle Pixel 7 Pro

Samsung Galaxy Z Flip 4

Для тих, хто шукає стильний та оригінальний пристрій, Samsung Galaxy Z Flip 4 стане чудовим вибором. Цей складаний смартфон поєднує в собі передові технології та елегантний дизайн. Завдяки компактному форм-фактору його зручно носити з собою, а 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц забезпечує насичені кольори та плавну анімацію.

Galaxy Z Flip 4 - ідеальний варіант для жінок, які люблять модні гаджети, але при цьому потребують високопродуктивного пристрою. Він оснащений процесором Snapdragon 8+ Gen 1, подвійною камерою на 12 МП і підтримує швидку зарядку 25 Вт.

Ціна: від 21 000 гривень

Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березняSamsung Galaxy Z Flip 4

OnePlus 11 5G

OnePlus давно славиться відмінною продуктивністю за доступною ціною, і OnePlus 11 5G продовжує цю традицію. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує плавний візуальний досвід.

Процесор Snapdragon 8 Gen 2 і до 16 ГБ оперативної пам'яті дають змогу пристрою справлятися навіть із найбільш ресурсоємними завданнями. Потрійна камера на 50 МП робить приголомшливі знімки та відео, а швидка зарядка потужністю 100 Вт дає змогу телефону залишатися зарядженим упродовж усього дня.

Ціна: 26 299 гривень

Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березняOnePlus 11 5G

Apple iPhone 13 Mini

Для тих, хто віддає перевагу компактним смартфонам, iPhone 13 Mini стане чудовим вибором. Він оснащений таким же потужним процесором A15 Bionic, як і його старші моделі, що гарантує високу швидкість роботи.

5,4-дюймовий OLED-дисплей робить його ідеальним для жінок, яким потрібен невеликий, але потужний телефон з відмінною камерою.

Подвійна камера 12 МП забезпечує насичені та деталізовані фотографії, а об'єм сховища до 512 ГБ дає змогу без проблем зберігати додатки та знімки.

Ціна: від 18 000 гривень

Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березняApple iPhone 13 Mini iPhone 13

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5 Pro - це поєднання стильного дизайну, високоякісного AMOLED-дисплея та потужних камер. Пристрій оснащений 6,7-дюймовим QHD+ AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, що робить його ідеальним для любителів стрімінгу та веб-серфінгу у високій якості.

Основна камера на 50 МП забезпечує відмінні фото та відео, а елегантний корпус додає привабливості.

Цей смартфон відмінно підійде жінкам, які шукають потужний і стильний пристрій з просунутими функціями.

Ціна: 53 960 гривень

Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березняOppo Find X5 Pro

Xiaomi 12 Pro

Флагманський смартфон Xiaomi 12 Pro - чудовий вибір для жінок, які хочуть отримати преміальний пристрій без високої ціни. Смартфон оснащений 6,73-дюймовим AMOLED-дисплеєм і процесором Snapdragon 8 Gen 1, що гарантує високу продуктивність.

Потрійна камера 50 МП забезпечує гнучкість зйомки - від портретів до пейзажів і макро. Крім того, смартфон підтримує надшвидку зарядку 120 Вт, завдяки якій всього за кілька хвилин можна отримати кілька годин роботи.

Ціна: 15 500 гривень

Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березняXiaomi 12 Pro

Huawei P50 Pro

Для жінок, яким потрібен потужний смартфон із першокласною камерою, Huawei P50 Pro стане чудовим варіантом. 6,6-дюймовий OLED-дисплей забезпечує насичені кольори та ефект занурення.

Чотирикамерна система 50 МП зі 100-кратним цифровим зумом і можливістю зйомки за слабкого освітлення гарантує чудові фотографії в будь-яких умовах. Цей смартфон підійде тим, хто любить фіксувати важливі моменти з максимальною деталізацією.

Ціна: 32 700 гривень

Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березняHuawei P50 Pro

Sony Xperia 1 IV

Sony Xperia 1 IV - це ідеальний смартфон для жінок, яким важливі мультимедіа та креативні можливості. Пристрій оснащений 6,5-дюймовим OLED-дисплеєм з підтримкою 4K-роздільної здатності, що робить його ідеальним для перегляду відео, редагування фото або ігор.

Потрійна камера 12 МП відмінно знімає як фото, так і відео, а наявність ручних налаштувань зйомки робить цей телефон привабливим для творчих користувачів.

Ціна: 25 500 гривень

Порадуйте свою кохану! Топ-10 найкращих смартфонів на подарунок жінці на 8 березняSony Xperia 1 IV

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Під час підготовки матеріалу використовувалися такі джерела: Digit, PCMag.

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