Популярный певец погиб в прямом эфире: на видео попал ужас на его лице

Популярный певец из Румынии Тави Пустиу погиб в прямом эфире. Момент смерти музыканта и последний ужас на его лице увидели зрители в Instagram-stories.

Тави ехал в автомобиле Ford Fiesta вместе с женой. В салоне звучала громкая музыка, артист веселился и курил и вдруг закричал, увидев нечто в боковом стекле. После чего эфир оборвался.

Это и были последние секунды жизни 29-летнего Тави Пустиу, которые попали на видео, снятое им самим. Поклонники, наблюдающие за прямым эфиром, и подумать не могли, что в этот момент автомобиль артиста буквально протаранил поезд.

Как сообщает Daily Star, Пустиу умер на месте. А его супруга была госпитализирована в очень тяжелом состоянии. Сейчас за ее жизнь борются врачи, но каких либо прогнозов не дают.

Певец Тави Пустиу погиб в прямом эфире (видео: YouTube)

Интересно, что незадолго до смерти Тави опубликовал странный пост в Facebook. "Однажды неправильный поезд доставит тебя в нужное место", - написал он. Сейчас на родине певца говорят, что он таким образом предсказал свою гибель.

По данным правоохранителей, авария произошла из-за несоблюдения правил движения на железнодорожном переезде. После столкновения пожарные с трудом вытащили пару из-под обломков транспорта.

Ранее мы писали, что мужчина пожаловался на "копов" и совершил самоубийство в прямом эфире.