Популярний ведучий розповів, як війна "підрізала" його заробітки: "Одяг ми не купуємо"

"Коли прийшла війна, вона дуже підрізала доходи... Всі додаткові замовлення просто зникли", - зізнався ведучий.

Він не став розповідати, наскільки зменшилися його доходи, проте зазначив, що нині його дружині довелося вийти на роботу. До цього вона була домогосподаркою.

"В принципі, нам вистачало, дружина не працювала. Але минулого року, десь в квітні-травні, ми на сімейній раді порадились. Ми вирішили, що нам не вистачає, і дружина пішла працювати", - пояснив Ковальський.

Тому зараз, зазначає ведучий, його родина (він та його дружина мають двох дітей) може жити "доволі комфортно". Але зараз його зарплатня менше однієї тисячі доларів.

Відомий телеведучий зізнався, що став менше заробляти (скріншот)

"Ми зараз витрачаємося лише на їжу і на пальне для моєї машини, одяг ми не купуємо. У нас два автомобіля, але ми користуємося фактично, одним, тому що ми зараз живемо не в Києві",- зазначив Ковальський.

"Їздити на бензиновій чи дизельній машині доволі невигідно, тому ми користуємося електрокаром. Підгадуємо так, щоб вдвох виїхати, вдвох повернутися. Або хтось повертається громадським транспортом", - додав він.

За словами ведучого, його родина любить громадський транспорт та охоче ним користується. А на одяг він зовсім не витрачається, адже сам носить речі з "запасів".

"Одяг собі ми не купуємо, тому що є старі запаси. Для дітей в нас є багато друзів і кумів, які віддають дітям одяг. Діти ще маленькі та вони абсолютно нормально це сприймають. Основне джерело витрат - це, звичайно, їжа", - заявив артист.