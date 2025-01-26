Популярний український співак сказав все, що думає про Потапа, Винника і Яму

Так, знаменитість говорить, що він не впевнений стосовно того, чи є майбутнє в Україні в артистів, які обрали бути за кордоном під час війни.

"Я живу за принципом: "Не суди й не судимий будеш". Це таке моє бачення. Я не можу когось за якісь вчинки судити, бо вони, напевно, для того, щоб зробити той вчинок, мали на це підстави. Але якщо ми будемо просто так дивитись на ситуацію і розмірковувати, чи є в них майбутнє, чи їх приймуть знову люди, я не впевнений. Все-таки вони, як і інші артисти, могли залишитись тут, їздити, знову ж таки, за кордон, давати ті ж самі благодійні концерти, допомагати, відчувати те, що зараз відчуває багато їхніх вже колишніх прихильників", - зазначив Назарій. Julik (фото: instagram.com/julikofficial)

Виконавець наголосив, що важливим аспектом є довіра публіки до артиста, яка могла бути втрачена через їхній від’їзд.

"Хоча з другої сторони, якщо подивитися на того ж самого Потапа, так, є багато людей, які досі ходять на його концерти. Якщо вони ті концерти дають, значить хтось на них приходить. Якщо на них хтось приходить, значить вони далі є їхніми прихильниками. Але чи це вже ті прихильники і така кількість тих людей? Чи це вже ті люди, які тут пережили війну, прильоти, шахеди, смерті рідних і близьких? Не знаю", - додав він. Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Юлік підкреслив, що люди обирають слухати їхні пісні та стежити за їхньою творчістю, якщо вірять словам і вчинкам виконавця. Однак він висловив сумніви, чи зможуть ці люди повернути свій статус та рівень відповідальності перед аудиторією.

"Чи ті люди будуть їм довіряти? Бо, перш за все, артист є індивідуум. Це особа, якій довіряють прихильники. Довіряють тому артисту, через те і слухають пісні, слухають, що вони там розповідають про себе в соцмережах. Не знаю, чи вже буде та довіра, яка була колись, чи вже буде той статус, той рівень відповідальності. Бо це відповідальність перед людьми. Багато людей навіть думають, що ті артисти, які виїхали, вони їх зрадили, бо вони хочуть кращого простішого життя", - зазначив шоумен.