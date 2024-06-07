Популярний смак чіпсів зникне з полиць магазинів. Викликає страшну хворобу

Незабаром один із найпопулярніших смаків хрустких закусок зникне з магазинів. Штучні ароматизатори, які додаються до цього продукту, пов’язують із потенційними ризиками для здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Популярний хрусткий смак заборонений в Європі.

Чіпси - одна з наших улюблених солоних закусок. Однак, можливо, ви більше не зможете купити чіпси зі смаком копченого бекону.

Європейський Союз вирішив поступово відмовитися від штучних ароматизаторів диму протягом наступних двох років. Це було пов’язано з потенційними ризиками для здоров’я.

Наприкінці квітня 2023 року 27 держав-членів схвалили це рішення, причому протягом наступних двох років буде поступово виведено з виробництва ароматизатори диму.

Це стосується не лише чіпсів, а й м’яса, сиру, риби та соусів (наприклад, соусу барбекю).

Чому смак чіпсів забороняють?

Згідно зі звітом Європейської комісії, потенційний ризик раку був пов’язаний із методами екстракції смаку. Процес отримання ароматизатора відомий як піроліз. Він передбачає очищення диму для видалення шкідливих компонентів, таких як зола та смола. Кінцевим результатом є рідкий дим, який можна додавати в їжу. Виробники снеків заперечують ці заяви, стверджуючи, що немає жодних доказів зв’язку цього процесу з раком.

Дослідження Європейського агентства з безпечності харчових продуктів (EFSA) пов’язали смак диму з генотоксичністю. Генотоксичність, згідно з EFSA, це здатність хімічної речовини пошкоджувати генетичний матеріал клітин. Це тривожні новини, оскільки зміни або мутації в генетичній інформації в клітині можуть підвищити ризик розвитку таких захворювань, як рак і спадкові захворювання.

Крім того, у випадку такого типу токсичності EFSA заявляє, що неможливо визначити безпечний рівень споживання. З цієї причини загальна заборона вважалася найкращим рішенням для запобігання "найгірших сценаріїв". У виробників продуктів із використанням ароматизаторів диму буде перехідний період для пошуку альтернативного способу ароматизації їжі.