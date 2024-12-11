Популярний напій на сніданок може збільшити ваше життя на 2 роки

Який напій треба пити зранку для збільшення життя

Багато людей починають свій день з кави, щоб прокинутися та відчути заряд енергії для того, що чекає попереду.

Відповідно до наукового огляду, регулярне вживання кави може продовжити ваше здорове життя майже на два роки.

Вчені з Португалії проаналізували понад 50 досліджень, зосередившись, зокрема, на тому, як кава впливає на здоров’я людини та старіння.

Це показало, що вживання кави може збільшити тривалість здорового життя людини в середньому на 1,8 роки, і це стосується як чоловіків, так і жінок. Однак не тільки кава може допомогти людям жити довше.

Результати показують, що напій може знизити ризик кількох хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні проблеми, рак, респіраторні захворювання та зниження когнітивних функцій.

Вважається, що користь кави для здоров’я полягає в її більш ніж 2000 потенційно біоактивних сполук. До них належать поліфеноли, які можуть мати антиоксидантну та протизапальну дію, наприклад допомагати регулювати чутливість до інсуліну та зменшувати нейрозапалення.

Незважаючи на переваги, автори все ж радять бути поміркованими при вживанні кави, а Європейське агентство з безпеки харчових продуктів стверджує, що три-п’ять чашок кави на день цілком безпечні для дорослої людини.