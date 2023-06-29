Популярний курорт в Карпатах перейменували: що відомо

Як міняли назву селища

Розмови про зміну назви селища Славське точилися останні пару років. У 2020 році селищна рада селища проголосувала за ініціативу перейменування. У липні 2022 на засіданні Львівської облради ініціативу про зміну назви на Славсько підтримали.

Як пояснив директор Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України Ігор Соляр, громада селища відмовляється від штучно нав'язаної форми Славське, прикріпленої за радянської влади, і просить повернути автентичну історичну поширену в Галичині.

Рішення про перейменування мала підтримати ще Львівська обласна рада, а потім - Верховна Рада України. Але місцеві жителі замінили табличку на в'їзді у Славське ще 2021 року. А потім змінили вивіски у самому селище, зокрема на залізничній станції. Та й у багатьох документах Славське почали писати як Славсько.

Тепер офіційно - Славсько

Верховна Рада проголосувала за зміну назви курортного селища 29 червня і тепер назва селища офіційно - Славсько.

Зараз Славсько - це адміністративний центр Славської селищної територіальної громади. У ньому проживає близько 3200 мешканців. Щороку це курортне селище відвідує тисячі туристів - взимку катаються на лижах, влітку - відпочивають на природі.

"Вказаний населений пункт вперше було згадано в письмових джерелах як Славсько. Дана назва має глибокі історичні корені і її використання з XV ст. і впродовж наступних століть засвідчено низкою документів (1483 – Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie. Lwów, 1903. T. 18, s. 259; Купчинська З.О. Стратиграфія архаїчної ойконімії України: монографія. Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2016. 1278 с.; 56 картосхем). Теперішня лінгвістична форма назви населеного пункту Славське з’явилася в радянський період", - говориться у пояснювальній записці.