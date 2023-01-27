В популярном кафе в центре Киева отравились посетители: что известно

Популярное кафе в центре Киева попало в скандал из-за отравления. Трое из четырех пострадавших оказались в больнице.

Узнайте, что об этом известно – в материале Styler ниже.

Посетители заболели острой кишечной инфекцией

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве в Шевченковском районе Киева зарегистрированы заболевания острой кишечной инфекцией среди потребителей пищевой продукции, изготовленной в заведении общественного питания кафе по адресу: г. Киев, ул. Ярославов Вал, 20.

"Установлено, что 25 января 2023 года заболели четверо посетителей указанного заведения, в том числе трое госпитализированы в медицинское учреждение столицы. Все заболевшие взрослые. Заболевания связывают с употреблением блюд, содержащих куриные яйца", - говорится в сообщении.

В настоящее время начато эпидемиологическое расследование случаев заболевания.

Что говорят в заведении

Совладелица кафе Анна Завертяйло пишет в Instagram, что у нее "нет слов" и она не понимает, почему об этом случае говорят миллионные паблики. Анна отметила, что сейчас проводится расследование, поэтому не следует делать окончательные выводы.

При этом посетители кофейни поддерживают владельцев, говоря, что не верят в это и дальше будут посещать заведение.

Симптомы кишечных инфекций

Повышение температуры

Диарея, которая не проходит несколько дней

Рвота, не приносящая облегчения

Боли в животе

Общая слабость

Головная боль

Симптомы ОРВИ

Однако иногда можно быть носителем инфекции без клинических проявлений.