Популярні препарати для схуднення дуже небезпечні: від них помирають люди

Препарати для схуднення, такі як Ozempic і Wegovy, були пов’язані з 162 смертями в Сполучених Штатах за останні шість років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Що потрібно знати

Померлих людей внесено до бази даних FAERS (Система звітності про побічні події FDA), яка зберігає звіти про побічні реакції, проблеми з безпекою та скарги на якість ліків після їх надходження на ринок. Ці звіти можуть подавати медичний персонал, виробники та самі пацієнти.

Хоча жодна зі смертей не була явно спричинена ін’єкціями семаглутиду, звіти вказують на те, що вони були фактором летальних випадків.

Згідно зі звітом, за останні шість місяців кількість випадків смерті, у яких згадуються ці препарати, зросла на 40%.

Зазначається, що минулого року жінка з Австралії, яка прийняла Ozempic, щоб скинути кілька кілограмів перед весіллям своєї доньки, померла від шлунково-кишкового захворювання, яке, як стверджує її сім’я, було спричинене ліками.

З 2018 року система FDA зафіксувала 62 тисячі реакцій на препарати для схуднення, такі як Ozempic. Основна частина цих реакцій була зареєстрована протягом останніх двох років після набуття популярності семаглутидів.

У базі даних FAERS загалом 10 тисяч реакцій було класифіковано як "серйозн" або випадки, коли пацієнт був госпіталізований або постраждав від події, яка загрожувала життю.

Ozemipc не був схвалений FDA для контролю ваги, але схвалений для допомоги людям з діабетом 2 типу. Однак останніми роками лікарі призначають його не за призначенням через його сплеск популярності для схуднення.

Оземпік створений для діабетиків (Скриншот)

Для чого взагалі семаглутид?

Ці препарати спочатку створювалися для людей з діабетом 2 типу, оскільки вони стимулюють виділення інсуліну і знижують рівень цукру в крові після прийому їжі. Однак в останні роки спостерігається чимало людей, які використовують ці препарати для схуднення.

На своєму веб-сайті Ozempic попереджає про побічні ефекти, такі як запалення підшлункової залози, низький рівень цукру в крові, проблеми з нирками, серйозні алергічні реакції, проблеми з жовчним міхуром тощо.

Побічні ефекти, про які зазвичай повідомляють, включають нудоту, блювоту, діарею та біль у шлунку. Ozempic також пов’язують із втратою зору!