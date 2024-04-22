Популярна українська акторка у новій фотосесії показала, як виглядає ніжність (фото)

Анастасія Цимбалару показала ніжні кадри з нової фотосесії

Як відомо, Цимбалару не так давно розійшлась зі своїм чоловіком й не менш популярним актором Григорієм Баклановим. Їхній розрив відбувся дуже неочікувано для оточення, проте дуже лаконічно та гармонійно між ними самими.

Саме після цієї життєвої події Анастасія стала часто приміряти на себе різні образи за допомогою фотосесій. І насправді - це дуже правильний крок, аби віднайти у собі щось нове, поглянути на себе з різних сторін та оцінити.

Загалом для жінок фотосесія - це такий собі психологічний прийом, він робить нас більш впевненими у своїй красі та силі, розкриває нові грані та дарує заряд позитиву надовго. І чим більше фотосесій у житті жінки, тим більше вона вірить у себе та адекватно оцінює свої якості, як зовнішні, так і внутрішні.

Цього разу Настя захотіла побачити себе з дуже жіночної та ніжної сторони, тому її образ є витонченим та у світлих тонах.

Акторка вибрала білий топ з відкритими плечима та бежеві брюки. Такі кольори у поєднанні з зовнішніми даними актриси виглядають дуже витончено.

Анастасія Цимбалару показала свою ніжність у новій фотосесії (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)

Для цього ж образу Цимбалару зробила легкий макіяж у натуральних відтінках та накрутила локони.

А ось самі фотокартки є як у чорно-білих тонах, так і кольорові. І варто сказати, що обидва варіанти розкривають тендітну сторону акторки.

"Будь з тим, хто робить тебе щасливим", - лаконічно підписали свої кадри Цимбалару.

Анастасія Цимбалару у ніжному образі (фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru)