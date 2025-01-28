Популярна акторка відреагувала на те, її донька слухає треки артистів-путіністів

Олена Лавренюк поділилася, що її доньки зараз навчаються в Англії, проте свої плани на майбутнє пов’язують з Україною.

Старша донька Поліна свідомо вирішила припинити спілкування з російськомовними людьми за кордоном.

Молодша, Зоя, все ще слухає російських виконавців, зокрема Тіматі, який є фанатом політики Путіна, про що сама акторка не була обізнана.

"Якщо зайти на одну зі сторінок в Інстаграмі до вашої доньки Зої, в неї є такі вибрані "сторіз" під російську музику. Відверто під Тіматі та інших російських виконавців, і це було вже 2024 року", - зазначила Наталія Тур. Олена Лавренюк з доньками (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

Артистка відповіла, що у неї з молодшою спадкоємицею постійні розмови на цю тему.

"Я хотіла, щоб це прийшло органічно. Моя старша донька відмовилася від спілкування з тими, хто спілкується російською мовою, і вона свідомо прийшла до цього рішення. Мене це дуже тішило, бо було багато розмов на цю тему", - сказала Олена.

"Молодша донька - вона менша, і мені ще треба вести з нею багато розмов. Вона інколи не розуміє "Ну це ж українські виконавці, вони співають російською". Я кажу: "Ні, так не може бути", - додала вона. Олена Лавренюк з доньками (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

Щодо того, що молодша донька слухає музику російських виконавців і публікує відео під пісні, що підтримують путінський режим, Лавренюк зазначила, що вона не була в курсі цього, оскільки не має змоги контролювати сторінку своєї доньки.

"Я Вам скажу відверто - вона мене заблокувала на своїй сторінці. Я не бачу її дописів. Мені фани присилають фото, які вона викладає. Тому дякую, що Ви мені сказали. Це буде бесіда сьогодні на вечір", - відповіла знаменитість ведучій.

Що відомо про Олену Лавренюк

Олена Лавренюк - українська театральна та кіноакторка. Загальну популярність акторці принесла роль Альони у комедії "DZIDZIO: Контрабас". За нею послідували й інші популярні ролі, зокрема у фільмах "Еґреґор" та "11 дітей з Моршина" і телесеріалі "Кава з кардамоном".

Олена Лавренюк (фото: instagram.com/olenalavrenyuk)

Згодом Лавренюк також почала грати ролі у театрі.

Олена одружена із кінопродюсером Сергієм Лавренюком. Пара проживає у Києві та виховує двох доньок.