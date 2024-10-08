Попрощайтеся з безсонням. Як створити ідеальний режим сну за допомогою iPhone

Що відомо про графік сну на iPhone

Основна причина, через яку варто вибрати розклад сну, полягає в тому, що він дозволяє вам встановлювати конкретну мету та простіше автоматизувати режим сну.

Наприклад, ви можете автоматично запускати режим Sleep Focus у запланований час відходу до сну та встановлювати нагадування про сон.

Якщо ви використовуєте Apple Watch або інший трекер сну/додаток для відстеження, ви також можете отримувати сповіщення, коли досягаєте або перевищуєте свою мету.

Ви не обмежені лише одним графіком. Це може бути зручним інструментом, якщо ваш розклад роботи, навчання або ранкового фітнесу відрізняється день у день. Але перш ніж ви зможете налаштувати кілька графіків, вам потрібно створити свій перший.

Як створити графік сну

Відкрийте додаток "Здоров'я"

Натисніть вкладку "Огляд" у нижньому правому кутку

Перейдіть донизу та натисніть "Сон". Ви повинні побачити вікно налаштувань функції “Сон”. Натисніть кнопку "Почати". Якщо ви не бачите цю опцію, не хвилюйтеся - просто перейдіть до наступного розділу

Встановити мету сну, як довго ви хочете спати щоночі. Потім натисніть "Далі"

Встановіть свій перший графік, вибравши дні, коли ви хочете, щоб він був активний. Перемістіть повзунок "Час сну" та "Пробудження" в той час, коли ви хочете лягати спати та прокидатися. Це можна зробити, перетягнувши значки "Ліжко" та "Годинник"

Якщо ви хочете будильник, увімкніть перемикач. Під перемикачем будильника ви можете вибрати його звук у розділі Звуки та тактильні відчуття, встановити гучність будильника та увімкнути або вимкнути перемикач "Подрімати".

Однак існує дивина: ви не можете вибрати мелодію для будильника з розкладом сну, як це можна зробити в інших будильниках, налаштованих у додатку Годинник.

Натисніть "Далі". Потім буде запропоновано налаштувати режим Sleep Focus, але ви можете пропустити це, якщо хочете. Існує можливість налаштувати його в будь-який час, перейшовши в Налаштування, Фокус на iPhone.

Після того, як ви налаштували свій початковий графік, ви можете додати стільки графіків, скільки вам потрібно.

Як створити додаткові графіки сну

Виконайте перші три кроки, описані вище

Перейдіть до розділу "Ваш розклад". Натисніть "Повний розклад та параметри"

Під заголовком "Повний розклад" прокрутіть вниз і натисніть "Додати розклад"

Виберіть, у які дні розклад має бути активним

Перемістіть повзунок "Час відходу до сну" та "Пробудження" на відповідний годинник. Це можна зробити, перетягнувши значок "Ліжко" та "Годинник"

Якщо потрібно встановити будильник, увімкніть перемикач "Будильник". Ви можете налаштувати параметри "Звуки та тактильні відчуття" та "Повторити"

Натисніть "Додати" у правому верхньому кутку

Налаштування параметрів розкладу сну

Також є кілька варіантів налаштування сну у додатку Здоров'я. Наприклад, можна встановити вікно Wind Down, Здоров'я, “Сон”, “Повний розклад та параметри”, “Додаткові відомості” та “Згорнути”.

Ваше вікно Wind Down може бути встановлене у будь-який час від 15 хвилин до трьох годин до запланованого відходу до сну. У цей момент він автоматично активує Sleep Focus вашого телефону. Ви також можете вимкнути це налаштування, перейшовши у Здоров'я, “Сон”, “Повний розклад”, “Використовувати розклад для фокусу на сні”.

Режим Sleep Focus - один із попередньо встановлених режимів Focus, представлених Apple в iOS 15. Ви можете отримати до нього доступ, перейшовши в Налаштування, "Фокус" на вашому iPhone.

Якщо ви увімкнете Sleep Focus, ви зможете редагувати, які люди та додатки можуть зв'язатися з вами, а також змінювати домашній екран та екран блокування. Також можна прив'язати певну сторінку екрана блокування або домашнього екрана.

У налаштуваннях "Повного розкладу та параметрів" ви також можете налаштувати "Мета сну та інші параметри". У розділі “Додаткові відомості” можна увімкнути “Нагадування про сон” або “Результати сну”.

Функція "Нагадування про сон" повідомить вас про наближення періоду відпочинку або часу сну.

Тим часом, увімкнення "Результатів сну" означає, що додаток Здоров'я буде повідомляти вас, коли ви досягаєте або перевищуєте свої цілі по сну. Вам потрібно буде включити відстеження сну на Apple Watch або інтегрувати дані зі стороннього трекера сну або додатка.

Раніше в iOS була функція "Час сну", за допомогою якої користувачі могли відстежувати сон тільки за допомогою своїх телефонів, але в iOS 18 її видалили. Тепер вам знадобляться Apple Watch, якщо вам потрібні конкретні дані щодо відстеження сну, хоча ви, як і раніше, можете встановлювати розклад сну і без них.

Редагування розкладу сну

Якщо ваш графік змінився або той, який ви спочатку налаштували, вам не підходить, є кілька способів змінити графік сну. Ось кілька способів зробити це:

У меню "Сон" додатка "Здоров'я" прокрутіть вниз до розділу "Повний розклад та параметри". Під заголовком "Повний розклад" ви маєте побачити список своїх графіків. Під кожним із них ви повинні побачити синє посилання "Змінити". Натисніть на нього, щоб налаштувати свої розклади.

Ви також можете внести тимчасову зміну. У меню "Сон" застосунка "Здоров'я" прокрутіть вниз до пункту "Ваш розклад". У верхній частині ви повинні побачити свій наступний розклад. Натисніть на синє посилання "Змінити", щоб внести тимчасову зміну лише для наступного будильника.

У застосунку "Годинник" натисніть вкладку "Будильник". Вгорі ви повинні побачити значок "Ліжко" біля будильника "Сон/Пробудження". Натисніть кнопку "Змінити" праворуч. Перетягніть піктограми ліжка та будильника на слайдері на новий час та натисніть "Готово" у верхньому правому куті.

Якщо з'явиться запит, виберіть, чи потрібно назавжди змінити розклад або змінити лише наступний будильник.

На Apple Watch відкрийте програму "Сон", позначену бірюзовим значком з білим ліжком усередині. Щоб змінити лише наступний будильник, торкніться розкладу з написом "Далі".

Якщо ви хочете змінити графік назавжди, торкніться кнопки "Повний розклад". Звідси ви можете торкнутися розкладу, який хочете змінити, або створити новий, торкнувшись "Додати розклад". Якщо ви прокрутите сторінку до кінця, ви також зможете змінити ціль сну або час відпочинку.