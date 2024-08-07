"Попри обстріли люди повертаються до міста": історія 16-річної Софії з Донеччини у музеї "Голоси Мирних" Фонду Ахметова

Свою історію Софія розповіла під час оздоровлення на Закарпатті за проєктом "Рінат Ахметов - Дітям. Мирний відпочинок дітям України".

Обстріли в її місті відбуваються часто: Росія легко туди дотягується. У такі години Софія обіймає своїх тварин, їй так стає легше. Так було і на початку цього року, коли російський снаряд розтрощив дах її будинку.

"Мене сильно трусило, я думала, що отримала контузію. Лікарі швидкої дали заспокійливе й сказали, що все гаразд. Якийсь час я боялася вийти, адже тиша буває оманлива, але швидко впоралася з цим станом: треба було ремонтувати дах і розбирати все", - зізнається Софія.



У її житті є й інший досвід проживання стресу - після пожежі, спричиненої обстрілом, вона довго не могла їсти.

"Загорівся сусідній будинок. Ми тоді поливали свій, щоби на нього полум’я не перейшло. Пожежна машина приїхала через пів години, бо обстріл продовжувався. Цей будинок тлів ще декілька днів. А я після цього відмовилася від їжі на два тижні", - розповідає про пережите Софія.

16-річна дівчина усвідомлює, що сьогодні в Україні немає безпечних місць — ворог може вдарити будь-куди. Але вона спостерігає, як люди не лише виїжджають з Донеччини, а й повертаються до рідного Курахового попри ризики та небезпеку.

Софія колекціонує прапори. Вона передала до Музею "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова один із них, на якому є підписи наших захисників. Розповідь дівчини з перших вуст ви знайдете тут.

Майже 5 тисяч дітей, які постраждали від війни, отримали відпочинок, оздоровлення та психологічну допомогу у дитячому таборі на Закарпатті в рамках проєкту "Мирний відпочинок дітям України" у форматі змін "Блогер Кемп".

Музей "Голоси Мирних" Фонду Ріната Ахметова, який зібрав вже понад 110 тисяч історій українців про війну. Розкажіть свою на порталі музею, або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.