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Поплавский: украинское - это модно, это в тренде и за этим будущее

Новина українською →
Киев, Среда 26 января 2022 12:01
Поплавский: украинское - это модно, это в тренде и за этим будущее Фото: Михаил Поплавский (instagram.com/poplavskiy_michail)
Автор: Наталия Гурковская

Михаил Поплавский заявил, что его стратегический план - создавать современный украиноязычный контент и продвигать его в мировое информационное пространство через социальные сети. Открытие в Университете культуры первого в мире и в Украине TikToк факультета - тоже часть этого плана.

Об этом сообщает РБК-Украина.STYLER со ссылкой на его интервью изданию "Факты".

"Это мощный инструмент популяризации и раскрутки Национального университета культуры и искусств, поддержания его имиджа и лояльности к бренду. Кстати, в этом году именно через соцсети мы набрали студентов. Сейчас идет информационно-интеллектуальная мировая революция, битва мозгов. Все это совпало с экономическим кризисом, коронавирусом, что выбило многих людей из привычного ритма жизни и еще больше погрузило в социальные сети. Особенно молодежь, которая почти не смотрит телевизор, к сожалению, мало читает книги", - рассказал Поплавский.

Поплавский: украинское - это модно, это в тренде и за этим будущее

Он добавил, что с этой целевой аудиторией нужно общаться на молодежном сленге.

"Поэтому я создаю современный украиноязычный контент, продвигаю его в мировое информационное пространство через социальные сети. Это мой стратегический план. Мы готовим украинских блогеров, лидеров мнений 21 века. И открытие в Университете культуры первого в мире и в Украине TikToк факультета - тоже часть этого крупного плана", - объяснил ректор.

Поплавский: украинское - это модно, это в тренде и за этим будущее

На вопрос журналиста, сколько он зарабатывает в соцсетях, Поплавский ответил, что они - исключительно имиджевый инструмент для популяризации университета.

"Лучшая монетизация - это доверие и уважение, их не купишь. Мы создаем украинские проекты и популяризируем их. Хочу, чтобы наши украинские тренды были в топе и мир знакомился с нашей культурой, песней, кухней, традициями. Мы должны показать, что украинское - это модно, это в тренде и за этим будущее!" - заявил он.

Поплавский: украинское - это модно, это в тренде и за этим будущее

Чтобы выдерживать конкуренцию с молодыми блоггерами, нужно системно работать в соцсетях, убежден ректор Киевского университета культуры.

"Анализировать тенденции и создавать собственные украинские тренды, быть уникальным и интересным. Коммуницировать с фолловерами, привлекать к обсуждению, делать контент-анализ и выводы, что именно интересно им. Удивлять креативными подходами и представлять качественные драйв-тренды. Удивить - значит победить! - рассказал Поплавский. - Каждый понедельник я провожу прямые эфиры, общаюсь с подписчиками и отвечаю на их острые вопросы. Я разыгрываю призы, деньги, машины для украинцев. Непринужденными разговорами, юмором, песнями, плясками, мемами мы привлекаем все больше новой украинской аудитории, охват 83% именно в Украине - это хороший результат. Чтобы завоевать и удерживать аудиторию, нужно апеллировать к эмоциям и чувствам и управлять ее энергией".

Как сообщалось, в октябре 2021 года коммуникационная группа dentsu Ukraine и исследовательская компания HypeAuditor подготовили рейтинг лидеров мнений в Instagram и TikTok на украинском рынке. Поплавский стал лидером рейтинга в Instagram, у него 4,6 млн подписчиков, 83% из них - из Украины. Об этом писал профильний маркетинговый портал MMR.

Украинский сервис поиска и проверки блоггеров trendHERO в конце декабря прошлого года опубликовал рейтинг блогеров Украины в 2021 году по приросту подписчиков. Поплавский нарастил свою аудиторию почти на 5 млн подписчиков в течение года и вышел на первое место со значительным отрывом от ближайших конкурентов. Сейчас у него 6,4 млн подписчиков.

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Михаил Поплавский
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