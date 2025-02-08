Поплавський у четвірці найвпливовіших блогерів України: хто ще в списку

У Поплавського 8,2 мільйона підписників Instagram, ТikТok – 1 454 768 млн та YouTube – 286 тисяч користувачів. Частка українців серед активної аудиторії 82%, віком від 13 до 25 років, які постійно взаємодіють з його аккаунтом.

В топ-3 рейтингу також увійшли Кендрі Суперстар, Яна Дога і Надя Дорофеєва.

Михайло Поплавський поділився новиною зі своїми підписниками подякувавши їм, що розділяють його бачення популяризації українськості та звернувся до молоді із закликом "з гордістю представляти Україну в соціальних мережах".

"Соціальні мережі - основа комунікації зі світом. В соціальних мережах ви повинні бути як риба у воді, адже це ваша комунікація і реалізація творчих здорових амбіцій. Моя місія, як українського блогера, українізувати соціальні мережі і популяризувати все українське. Тому що ми є сила, ми є нація і ми є народ! Радий, що мільйонам відгукується моє бачення! Українці - світовий бренд! Далі - більше! Тримаймо разом українську хвилю", - написав Поплавський.

У відео Поплавський також додав, що в соціальних мережах 15 років. "Сьогодні йде битва мізків, йде інформаційно - інтелектуальна революція за мозги молоді. І ви повинні тримати цей удар і представляти Україну з гордістю. Що ми є українці, ми є нація, ми є народ! Соціальні мережі - це перспектива. Ви можете реалізуватися по максимуму вже. Шукайте себе в соціальних мережах. Шукайте щось унікальне. Кожен з вас унікальна людина, але цю унікальність потрібно реалізувати", - наголосив він.

Фоловери також відреагували на пост Поплавського схвальними відгуками.