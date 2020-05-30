Не попадись в ловушку! Аферисты придумали новую схему обмана

Мошенники придумали новую схему обмана, чтобы выманить у доверчивых украинцев деньги. Отмечается, что "развод" начинается вполне стандартно, однако это лишь на первых этапах.

Мошенник звонит как "представитель службы безопасности Приватбанка" на мобильный телефон жертвы, к номеру которого привязано приложение Приват24. Вежливо здоровается и обращается по имени. Казалось бы, ничего необычного. Однако дальше начинается невообразимое, пишет издание UBR.

"Позвонил мужик, поздоровался с супругой по имени, я был рядом. Представился службой безопасности Приватбанка и говорит: по вашей карточке пытаются провести какие-то операции в Розетке на 856 гривен", - рассказал муж пострадавшей.

Что отличает этих мошенников от обычных - у них хорошо поставлена речь. Они легко подбирают слова и используют очень дорогую гарнитуру. "Мне как специалисту сразу очевидно, что это не оператор контакт-центра, где дешевая гарнитура, поломанные провода. Слышимость отличная. Это дорогой хакинг", - рассказал эксперт Евгений Успенский.

Мошенники владеют практически всей информацией по банковской карте жертвы. Представившись, они задают вопрос, была ли транзакция по карте, 4 последние цифры которой называются и действительно совпадают с приватбанковской картой этого человека.

Когда жертва отвечает, что никакой транзакции не делала, то аферист сообщает, что была попытка несанкционированного доступа к карте со стороны неизвестных злоумышленников, в связи с чем ее необходимо срочно заблокировать.

Если клиент сомневается в словах "сотрудника безопасности", тот называет его кодовое слово, зафиксированное в базе Приватбанка. Это сразу действует успокаивающе и расслабляет жертву.

Подобная схема более опасна и содержит новые нюансы. Злоумышленники берут кодовое слово именно из реальной базы Приватбанка, а потому украинцам рекомендуется быть максимально внимательными и не делиться личной информацией с незнакомыми людьми.

Напомним, что в Украине разоблачили суперхакера, который провернул аферу века с данными.