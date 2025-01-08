Японська методика зняття тривожності всього за 5 хвилин: вона стала вірусною в мережі

Як позбутися стресу та тривожності - японський спосіб

Останнім часом у соціальних мережах набула популярності японська техніка під назвою Сінрін-йоку. Ця практика перекладається як "лісове купання" і є японською традицією, яка передбачає занурення в природу та насолоду лісовим середовищем усіма почуттями.

Розроблена у Японії у 1980-х роках, Shinrin-Yoku була задумана як відповідь на зростаючий рівень стресу та захворювання, пов’язані зі способом життя. Головна ідея полягає в тому, що проведення часу на природі може мати глибокий позитивний вплив на наше фізичне та психічне здоров’я.

Практика полягає в відвідуванні лісу (фото: pixabay.com)

Як практикувати Сінрін-Йоку

Для цієї практики не потрібні спеціальні навички та обладнання. Ось кілька простих кроків, щоб насолодитися цим досвідом:

Знайдіть ліс

Шукайте природне місце, де ви можете гуляти, не відволікаючись. Це може бути ліс, парк або будь-яка зелена зона.

Відключіться

Залиште свої електронні пристрої та будь-які відволікаючі фактори. Дозвольте собі бути присутнім у даному моменті.

Ходіть повільно й уважно

Мова не йде про інтенсивні вправи; краще ходіть повільно, дозволяючи вашому тілу розслабитися та адаптуватися до навколишнього середовища.

Використовуйте всі органи чуттяЗвертайте увагу на те, що ви бачите, чуєте, відчуваєте запахи та відчуття.

Спостерігайте за кольорами листя, слухайте спів птахів, відчувайте текстуру кори дерев і дихайте свіжим повітрям.

Не поспішайте

Не поспішайте; проведіть принаймні 20-30 хвилин у цьому природному середовищі, щоб отримати максимальну користь.

Поміркуйте

Наприкінці вашої прогулянки знайдіть хвилинку, щоб подумати про те, що ви відчуваєте.

Ви можете вести щоденник, щоб записувати свої думки та переживання. Shinrin-Yoku або лісове купання - це проста, але потужна практика, яка запрошує нас відновити зв’язок із природою та скористатися її цілющими ефектами.