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Пониженная температура тела: врачи назвали причины и главные опасности

Новина українською → Среда 10 февраля 2021 07:38
Пониженная температура тела: врачи назвали причины и главные опасности Врачи назвали причины пониженной температуры тела (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Нормальная температура тела у человека – это 36,6. Однако это не единственная норма, которая бывает у здоровых людей. У некоторых людей нормальной может быть температура от 35,5 до 37,1. Медики назвали причину того, что у человека может быть другая норма.

Специалисты Mayo Clinic назвали несколько состояний, при которых у человека может отличаться температура от общепринятой нормы.

Одна из таких причин – это гипотиреоз. Гипотиреоз – состояние, при котором вырабатывается недостаточно гормонов щитовидной железы. На ранних стадиях он протекает бессимптомно, но со временем может вызвать ожирение, болезни сердца, боли в суставах и даже бесплодие. Чаще всего гипотиреоз встречается у женщин среднего и старшего возраста, но его диагностируют также у детей.

Основные симптомы гипотиреоза:

  • Увеличенная щитовидная железа (зоб)
  • Усталость
  • Повышенная чувствительность к холоду
  • Запоры
  • Сухая кожа
  • Прибавление в весе
  • Опухшее лицо
  • Слабость и боль в мышцах
  • Замедление пульса

Второй причиной изменения температуры тела врачи называют железодефицитную анемию. Это состояние, при котором организму человека не хватает эритроцитов, чтобы поставлять необходимое количество кислорода в ткани. Организм не может вырабатывать в красных кровяных тельцах нужное количество гемоглобина.

Симптомы железодефицитной анемии:

  • Усталость
  • Слабость
  • Головокружение
  • Головные боли
  • Бледная кожа
  • Ускоренное сердцебиение
  • Ломкие ногти и волосы

Также понижение температуры тела может вызывать долгое пребывание на холоде и переохлаждение организма (гипотермия). Особенно склонны к такому состоянию пожилые люди и младенцы, так как их организмы плохо справляются с терморегуляцией.

Когда нужно бежать к врачу

Если у вас иногда падает температура, то это не значит, что у вас есть повод для беспокойства. Но если она постоянно держится ниже 35 градусов, и есть сопутствующие симптомы – то стоит проконсультироваться со своим семейным врачом.

Опасные симптомы, при которых нужно обращаться к медикам:

  • Дрожь
  • Ощущение сильной усталости
  • Сонливость
  • Спутанность сознания
  • Нарушение координации
  • Невнятная речь

Если же вам просто нужно быстро согреться, то стоит это сделать с помощью теплых одеял, горячего чая, сладкой пищи, например, шоколадки.

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