Понеділок влаштує перевірку на міцність: астролог назвала головні поради на 21 квітня

21 квітня настане критичний день зміни фази Місяця, а тому астрологічний прогноз допоможе не помилитися з вибором справ та планів на цю добу. Зокрема, сьогодні не варто відвідувати перукарню.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова склала прогноз на цей понеділок й сказала, що можна робити.

Прогноз астропогоди на 21 квітня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, відвідування перукарні. Критичний день зміни фази Місяця", - розповіла астролог.

За словами Соловйової, цей понеділок - жорсткий день, що потребує великої внутрішньої дисципліни та самовідданості. Це період самопожертви, терпіння, прийняття та пробачення.

"День очищення думок і усвідомлення. Добре позбавлятись від непотрібних знайомств і зв’язків. Утримайтесь від сексуальних практик, проявів гніву, помсти, негативних емоцій. Шкідливо вести сидячий спосіб життя. Усі події перевіряйте на спокуси та не піддавайтесь на провокації", - радить експерт.

"Проявляйте впевненість, наполегливість. Це період посту, утримання, обережності. Завершуйте справи, можна придбати новий одяг, оновити гардероб. Сприятливий час для тих, хто пов'язаний з виправданим ризиком. Не рекомендується м’ясна їжа", - також зазначила вона.

21 квітня - день Місяця, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість. Його вплив також полягає в основі батьківського інстинкту, вмінні турбуватися про інших і заспокоювати.

"У понеділок Місяць буде у знаку Водолія - нейтральному для себе положенні. Уважними треба бути тим, чия діяльність пов’язана з винахідництвом і раціоналізаторством, державною та політичною діяльністю, наукою та дослідництвом, особливо у сферах техніки та механіки, у будь-якій галузі - радіо- та телевізійної, електро- та електронної, авіаційної та космічної тощо. А також людям зі світу мистецтва, зокрема літератури та музики, архітектури та живопису", - попередила Соловйова.

Збалансувати енергію Місяця можна білим кольором, сріблом, споживанням молочних продуктів.